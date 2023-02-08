Україна й Велика Британія разом пройдуть увесь шлях до нашої спільної перемоги – Володимир Зеленський за результатами переговорів із Ріші Сунаком

Україна та Велика Британія стають справжніми союзниками, що зафіксовано в підписаній сьогодні Декларації єдності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із британським Прем’єр-міністром Ріші Сунаком на військовій базі Bovington Camp.

Як зазначив Глава держави, переговори з головою британського уряду розпочалися в Лондоні з оборонних питань. Цій темі також був присвячений виступ Президента України перед британськими парламентарями. Завершується візит до Сполученого Королівства також оборонними питаннями – на військовій базі, де тренуються українські воїни.

«Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги», – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що цей візит до Сполученого Королівства став надзвичайно результативним.

«Я дякую Прем'єр-міністру Сунаку за розуміння наших потреб, за дуже влучні поради й за рішення, які допоможуть українським воїнам стати ще міцнішими. Дякую Його Величності Королю за сьогоднішню зустріч, за нашу розмову. Дякую всім членам парламенту Великої Британії, які під час мого звернення абсолютно чітко дали зрозуміти, що Британія ніколи не зрадить свій сміливий дух. І я дякую кожному й кожній у Сполученому Королівстві, хто сьогодні був на вулицях Лондона – ми все це бачили – з українськими прапорами й хто приділив увагу нашому візиту», – зазначив Володимир Зеленський.

Як акцентував Президент, зараз добре видно, що Україна та Велика Британія стають справжніми союзниками.

«Ми підписали з паном Прем'єр-міністром Декларацію єдності – документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та взаємопідтримки. Союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин», – розповів Глава держави.

Також, за його словами, сторони констатували досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці й визначили, як далі зміцнюватимуться позиції двох держав. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.

«Я хочу окремо подякувати особисто тобі, Ріші, і всій Британії за готовність працювати разом з нами для повної реалізації української формули миру. І саме звідси я хочу сказати всім нашим воїнам, кожному українському солдатові, сержанту, офіцеру й генералу: держава робить і зробить усе, щоб у наших захисників на передовій був максимум можливостей. Максимум, яким сьогодні володіють передові країни світу. Україна буде серед тих, хто володіє всім, що необхідно для захисту наших людей, нашої незалежності», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Ріші Сунак зазначив, що для нього великий привілей перебувати в цьому місці разом із Президентом України.

«Шлях Британії й України чітко означений, коли вже 10 тисяч воїнів тренуються тут, у Британії. І буде ще більше. Тисячі бійців зараз навчаються керувати танками Challenger, і вони впевнені, що вже скоро зможуть проявити себе на полі бою в Україні», – наголосив Прем’єр-міністр Великої Британії.

За його словами, сьогоднішній візит Глави Української держави до Сполученого Королівства укотре підкреслює тісні дружні відносини між двома країнами.

«Ми незмінно залишатимемося поруч із вами. Нам відомий український дух і бажання побороти тиранію. Саме тому ми навчаємо й готуємо українські війська, щоб вони могли дати відсіч», – зауважив очільник британського уряду.

Ріші Сунак також наголосив, що Велика Британія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння.

«Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger – вони потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну», – зазначив він.

Прем’єр-міністр акцентував, що з метою закріплення довгострокової співпраці між країнами було підписано Декларацію єдності.

За його словами, напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія має побачити, що її агресія лише зміцнила співпрацю демократичних країн і переконала швидше просуватися в наданні допомоги Україні.