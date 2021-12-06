Україна, Литва й Польща мають спільні позиції та підходи до ключових питань і викликів регіону, доказом чого є підписання спільної заяви – Володимир Зеленський

Перша особиста зустріч глав держав Люблінського трикутника засвідчила єдність позицій і підходів України, Литви та Польщі до найбільш актуальних питань і ключових викликів для регіону. Доказом цього стало підписання спільної заяви лідерів трьох держав, заявив Президент України Володимир Зеленський.

Під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками тристоронньої зустрічі з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у державній резиденції «Синьогора» у с. Гуті на Івано-Франківщині Володимир Зеленський висловив подяку колегам за те, що прийняли запрошення відвідати Гуту.

«Це наша перша особиста зустріч у форматі Люблінського трикутника. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок, єдність наших підходів. Як щодо найбільш актуальних питань для наших держав, так і щодо ключових викликів у нашому регіоні. Доказом такої єдності стала й підписана за підсумками сьогоднішнього саміту спільна заява», – сказав Президент України.

За його словами, однією з найважливіших тем переговорів стала міграційна криза, що триває на кордонах країн Європейського Союзу й Білорусі.

«У її оцінках ми солідарні з нашими польськими й литовськими партнерами. Задля невдачі будь-яких спроб повторити такий самий сценарій в Україні ми активно зміцнюємо власний кордон. Водночас важливими в цьому питанні є координація спільних зусиль та обмін досвідом», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував на тому, що іншим елементом цієї гібридної війни є ескалація на тимчасово окупованій території й на кордонах України.

«Я детально розповів про наші мирні ініціативи в межах Тристоронньої контактної групи, Мінського засідання, готовність до діалогу й намагання організувати зустріч «Нормандської четвірки». У непростих безпекових умовах солідарність і підтримка для нас вкрай важлива. Ціную таку підтримку та допомогу з боку Польщі, з боку Литви», – заявив Президент України.

У контексті безпеки Глава Української держави зауважив, що сьогодні відбувається активна взаємодія правоохоронних структур трьох країн. Тристороння військова бригада – ЛитПолУкрбриг – є яскравим прикладом дієвого регіонального формату, де українські військові набувають навичок за стандартами НАТО. Також налагоджується тристороння співпраця для боротьби з дезінформацією.

«Важливо, що спільна заява фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО, боротьбу з російською агресією. Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської і євроатлантичної інтеграції на наступний, 2022 рік», – зазначив Володимир Зеленський.

Як наголосив Президент України, спільне завдання – стримати загрозу з боку Росії, захистити Європу від її агресивної політики.

«Сьогодні Україна, Польща й Литва перебувають у авангарді цього стримування. Як ніхто інший розуміємо, наскільки гострою є потреба консолідувати наші спільні зусилля. Наскільки необхідна саме сьогодні єдність. Україна разом з друзями, разом з партнерами активно працює над згуртуванням світової спільноти й союзників навколо ідей безпеки, миру і стабільності у Європі та всьому світі, – сказав Володимир Зеленський і додав: – Разом ми сильніші».

Анджей Дуда зі свого боку підтвердив, що нині одними з головних викликів для трьох країн є міграційна криза та концентрація російських військ біля кордонів України та Польщі.

«Наша позиція як президентів «Люблінської трійки» щодо цієї справи дуже чітка: безпека України є фундаментальним питанням, ми не лише не повинні дозволити військовий напад на Україну, а й маємо зробити все, щоб запобігти такій атаці», – сказав Президент Польщі.

За словами Анджея Дуди, спільна заява президентів чітко вказує напрями майбутньої співпраці трьох країн.

«Ми висловлюємо солідарність, ми обговорювали ці важливі теми. Ми говоримо, що в нас є історична спільність і спільність у питанні безпеки», – зазначив очільник Польщі.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда також наголосив, що Литва послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів. Він заявив про підтримку України в боротьбі з агресією та в допомозі на шляху до членства в НАТО.

«Ми бачимо, що своїми діями Росія намагається тиснути на Україну… Ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення та вибір незалежної держави. У нас дуже простий і чіткий сигнал – наслідки будуть дуже тяжкі для Росії. І всі спроби намалювати нову «червону лінію» будуть неприйнятними у ХХІ столітті у Європі», – зауважив Гітанас Наусєда.

Президент Литви також відзначив, що «Північний потік – 2» є насамперед геополітичним проектом, який продовжує загрожувати енергетичній безпеці Європи.

«Хочу ще раз висловити вдячність Президенту Зеленському та Президенту Дуді за сьогоднішню зустріч і за те, що між нашими країнами є стратегічне партнерство, що воно стало сильнішим та більш життєздатним. Такі тристоронні зустрічі показують єдність і рішучість наших країн у цьому регіоні», – наголосив Президент Литви.