Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Говорив із Президентом Макроном про його візит в Америку, координуємо наші дії. Емманюелю, дякую за підтримку! Сьогодні ж говорив із Прем’єр-міністром Бельгії. Зокрема, про допомогу Україні. Зокрема, про використання заморожених російських активів. Зокрема, про спільні дії та контакти на рівні всього Європейського Союзу.

Також наша команда вже почала працювати з тим, що партнери пообіцяли вчора в Києві, на саміті підтримки України. Більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн: лідери, інші представники держав, міжнародні організації. Окрема зустріч у форматі з Балтійськими та Нордичними державами, також зустріч лідерів «Групи семи». Дякую кожному, хто був справді принциповим у такий день – день третіх роковин початку повномасштабного вторгнення. І ми в Україні цінуємо, що підтримку для нашої держави, наших людей партнери готові не тільки продовжувати, але й збільшувати, щоб швидше ми змогли досягти миру – миру чесного, такого, який гарантує, що агресія не повториться. Британія цього року забезпечить військову допомогу – більш ніж 5,5 млрд доларів. Норвегія підтверджує допомогу на рівні 3,5 млрд доларів, також маємо підтримку енергетичної безпеки, гуманітарної сфери. Іспанія – 1 млрд євро цього року, ми дуже цінуємо таке зосередження на підтримці. Швеція готує передачу систем ППО – дякую. Данія надасть додатково 285 млн доларів на зброю та боєприпаси для наших воїнів. Також працюємо для збільшення нашого флоту F-16 – цього року маємо вийти на всі заплановані показники. Балтійські держави разом з «нордиками» забезпечать оснащення та тренування підрозділів чисельністю в бригаду. І саме такі речі важливі для проведення ротацій у нашій армії – потрібні оснащені та навчені підрозділи, щоб підтримувати хлопців на фронті. Естонія підготувала пакет підтримки. Є домовленості з Литвою щодо подальших спільних кроків для оборони, зокрема захисту неба. Також напередодні 24 лютого ухвалені нові рішення про санкції проти Росії за війну: Євросоюз погодив новий пакет, є санкційні рішення Британії, Австралії, Нової Зеландії. Всім дякую за підтримку! І будуть іще рішення. Зараз активно їх готуємо – зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала. Дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватися. Готуємо деякі формати з партнерами.

І ще одне. Сьогодні зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України, і це важливо. Ми збудували дипломатичні контакти на всіх рівнях – від лідерів і парламентів до медіа та багатьох громадських організацій. Все це заради того, щоб вистояти в цій війні і щоб завершити її достойно – саме так, як заслуговують наші люди, український народ. Народ, який так сміливо бореться, здобуває повагу. І вже повага стає кроками на підтримку від партнерів. Пишаюся всіма нашими людьми. І кожна країна, яка допомагає зараз нам в Україні, насправді допомагає собі – щоб зберегти світовий порядок, у якому людське життя має значення.

Слава Україні!