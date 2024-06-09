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Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цьогоріч – Президент на URC 2024

11 червня 2024 року - 13:07

Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цьогоріч – Президент на URC 2024

Наша держава має всю природну основу для сучасної енергетики. Про це Президент Володимир Зеленський сказав у Берліні під час виступу на міжнародній Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024).

Глава держави зауважив, що газова генерація розв’яже питання дефіциту енергії сьогодні, а згодом буде переведена на водень і балансуватиме нову «зелену» енергетику. Він також наголосив, що в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами.

«Саме в цій галузі в нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч. І ще 4 ГВт – протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі в межах нашої конференції ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав зробити все для того, щоб зберегти наявну генерацію та відновити ту, яку Україна втратила через російську агресію.

Міжнародна Конференція з відновлення України фокусується на чотирьох основних темах: залучення приватного сектору до відбудови, соціальне відновлення та людський капітал, відновлення громад і регіонів та вступ до ЄС і відповідні реформи.

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