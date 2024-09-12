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Україна має досягти справедливого миру та бути важливим елементом майбутньої структури світової безпеки – Андрій Єрмак

13 вересня 2024 року - 19:51

Україна має досягти справедливого миру та бути важливим елементом майбутньої структури світової безпеки – Андрій Єрмак

Зусилля України зараз спрямовані на справедливе завершення війни та формування надійної архітектури світової безпеки, у якій вона відіграватиме одну з ключових ролей. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час участі у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Разом із ним у дискусії взяли участь: Прем’єр-міністр Великої Британії (2019–2022) Борис Джонсон, держсекретар США (2018–2022) Майк Помпео та міністерка оборони Нідерландів (2022–2024) Кайса Оллонгрен. Панель модерував Президент Польщі у 1995–2005 роках Александр Квасневський.

«Формула миру – це шлях, щоб не лише закінчити цю війну справедливим миром, а й повернути справжній дух міжнародного права та силу Статуту ООН», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що під час першого Саміту миру десятки країн за одним столом обговорювали перспективи відновлення справедливого миру. Усі вони заявили про свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

Керівник Офісу Глави держави переконаний, що Україна обов’язково буде в центрі майбутньої структури світової безпеки. Наша країна активно працює в напрямі формування її архітектури, результатом чого є вже 26 двосторонніх безпекових угод, а також Український договір (Ukraine Compact), ухвалений під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.

За словами Андрія Єрмака, Україна підписує документи, які не лише враховують поточну ситуацію, а й дають гарантії на майбутнє та фіксують відповідні зобов’язання партнерів.

Керівник Офісу Президента зауважив, що Україна врешті-решт має отримати запрошення до НАТО, що буде найпростішим та найефективнішим кроком для гарантування її безпеки.

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