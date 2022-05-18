Україна має отримати все, що їй потрібно для перемоги, оскільки затягування війни є ризиком для всього світу – Андрій Єрмак в ефірі MSNBC

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що агресивна війна Росії проти нашої країни може завершитися швидше, якщо українська армія отримає ту зброю, щодо якої тривають переговори і є домовленості з країнами-партнерами. Затягування ж війни є ризиком для всього світу, сказав він в ефірі американського телеканалу MSNBC.

Андрій Єрмак зазначив, що зараз українські військові мають успіхи на фронті, наприклад у Харківській області. Водночас тривають дуже важкі бої на Донбасі, що є зайвим нагадуванням про жахливість цієї війни.

За його словами, українці вже показали всьому світові, що битимуться до повної перемоги.

«І, звичайно, ми впевнені в нашій перемозі. І я переконаний, що це буде перемога не лише України, а й усіх наших друзів і партнерів», – заявив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави висловив припущення, що у світі є певні сили та люди, які, можливо, зацікавлені в тому, щоб ця війна була дуже довгою.

«Та я можу сказати: що довше ця війна триватиме, то більшими будуть ризики для інших країн, для всього світу, що ця війна стосуватиметься не лише України. Спочатку це торкнеться держав, які мають кордони з Росією, а згодом це може бути війна за участю ще більшої кількості країн», – наголосив він.

Андрій Єрмак зауважив, що сьогодні українська нація показує, як можна не боятися й боротися. І якщо Україна вчасно отримає все, що узгодили з нашими партнерами та друзями, вона переможе і зробить це якнайшвидше.

Зокрема, керівник Офісу Президента зазначив, що Україна чекає на ухвалення Сенатом США законопроекту про виділення майже 40 млрд дол. на підтримку України та підписання його Президентом Джозефом Байденом.

«Це надзвичайно важливо. І ми дуже вдячні американському народу, Президенту Байдену та його адміністрації, Конгресу, Демократичній та Республіканській партії, спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та всім, хто бере участь і продовжує підтримувати й допомагати Україні», – сказав він.

Андрій Єрмак нагадав, що команда провідних міжнародних та українських експертів (група Єрмака-Макфола) розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії, і одним із його ключових елементів є повне ембарго на російські енергоносії.

Він зазначив, що зараз усі спостерігають за дискусіями та консультаціями у Європейському Союзі, які тривають щодо шостого пакету санкцій проти РФ, і висловив сподівання, що це рішення буде ухвалено.

«Оскільки ми бачимо реакцію й позицію суспільств у європейських країнах, які повністю підтримують мою країну та боротьбу українців. Тому що вони розуміють, що Україна сьогодні захищає не лише себе, свою незалежність і свободу, а й свободу та незалежність усього світу, особливо Європи», – підсумував керівник Офісу Президента.