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Україна має стати для своїх людей найкомфортнішим місцем у світі – Олена Зеленська розповіла японській NHK про проекти у напрямі безбар’єрності, які втілюватимуть під час відбудови

8 серпня 2022 року - 18:34

Україна має стати для своїх людей найкомфортнішим місцем у світі – Олена Зеленська розповіла японській NHK про проекти у напрямі безбар’єрності, які втілюватимуть під час відбудови

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю японській телерадіокомпанії NHK (Japan Broadcasting Corporation). Дружина Президента розповіла про проекти у напрямі безбар’єрності, які втілюватимуть під час відбудови України.

Олена Зеленська нагадала, що ще до російського вторгнення в країні були започатковані потужні ініціативи зі створення безбар’єрного середовища та суспільства рівних можливостей.

Зокрема, Президент підписав Указ «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», була ухвалена Національна стратегія безбар'єрності – стандарти рівних можливостей для всіх груп населення. Україна запровадила декретну відпустку для татусів, щоб обоє батьків мали рівні можливості в догляді за дітьми та роботі, на 3% було зменшено розрив у зарплатах жінок і чоловіків. Під патронатом першої леді створено Альбом безбар’єрних рішень – посібник із містобудування, дружнього до всіх груп населення.

Олена Зеленська наголосила, що після російського вторгнення ці проекти набувають іще більшого значення, адже щодня російські загарбники травмують українців фізично чи психологічно

«Україна має стати найкомфортнішим місцем у світі для своїх людей, які стільки пережили й переживають. Кожна вулиця, кожна будівля мають бути зручними для громадян у будь-якому фізичному стані та віці. Це амбітна мета і новий виклик для наших безбар’єрних проектів. Шанс прибрати перед людиною бар’єр, який заважає жити, – фізичний чи психологічний. Прибрати війну зі шляху. Назавжди», – наголосила перша леді.

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