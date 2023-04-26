Україна має унікальний досвід захисту держави та людей в умовах агресії, запрошуємо Італію разом будувати нову безпеку світу – Президент під час виступу на Конференції щодо відновлення України в Римі

Пані Премʼєр-міністр Італії!

Пане Премʼєр-міністр України!

Пані віце-президент Конфедерації італійської промисловості!

Пані та панове! Шановні присутні! Дорога Італіє!

Дякую вам за цю Конференцію та щирий інтерес до України. Знаю, що мене слухають представники та представниці сотень італійських та українських компаній, і я хотів би звернутися до вас не просто як до тих, хто уособлює бізнес. А як до тат і мам, до синів і доньок, як до представників і представниць ваших громад, ваших міст, вашої країни…

Тут абсолютно різні люди, різні родини, різні покоління, але ми з вами обʼєднані насправді одними прагненнями. Всі ми хочемо свободи та нормального розвитку для своїх дітей, хочемо безпеки й добробуту для своїх батьків. Хочемо спокою та легкості життя для своїх громад і міст. І це нас обʼєднує.

І саме про це я пропоную поговорити.

Про те, як ми з вами можемо разом дати більше безпеки нашим родинам. Більше добробуту нашим країнам. Більше свободи українським та італійським дітям. Більше гарантій нормальності життя для наших громад і для наших міст.

Пані та панове!

Уже зрозуміло, коли й чим має завершитися ця війна, яку Росія розвʼязала проти нас. Проти всіх нас. Проти України й усього нашого спільного європейського дому, який дав шанс на мирне життя й процвітання всім європейським народам. Я не маю сумніву, що ми здатні перемогти. Бо ми не лише віримо у свої сили, а й міцно стоїмо та захищаємо наші спільні цінності у єдності. У єдності! Хто зберігає єдність і не втрачає міцності, той перемагає.

Я хочу подякувати зараз усій Італії, усім вашим людям і громадам, вашому лідерству й особисто пані Премʼєр-міністру Джорджі Мелоні за цю нашу єдність. Дякую! Єдність європейців, які знають, що за межами нашої свободи, тобто там, куди всіх нас у Європі хоче відкинути Росія, не може бути нормального й безпечного життя.

Ми маємо зробити – і зробимо! – все, щоб ця російська війна завершилася російською ж поразкою. А отже, вже цього року маємо зробити все по максимуму, щоб підготувати наймасштабніший економічний проект нашого часу у Європі – проект відбудови України.

Це колосальне завдання! Європа не бачила таких руйнувань, які в Україну принесла Росія, ще з часів Другої світової війни. Але саме після Другої світової війни Європа побачила, що дає справжня відбудова. Яке зростання приносить. Ми зараз напередодні не менших можливостей.

У цій війні світ побачив, що треба для реального захисту кожної нації. Світ побачив, як треба змінити енергетику та інфраструктуру, виробництво та логістику, кіберсистеми та освітній простір, оборонну промисловість та оснащення армії.

Отже, у світі є попит на нові стандарти безпеки, щоб кожна країна могла захиститися від будь-яких проявів агресії, терору чи стихії. І ми в Україні творимо такі стандарти безпеки.

Я наведу вам пʼять прикладів, які продемонструють вам практичний сенс того, про що кажу.

Перше – це енергетика.

Росія розпочала справжню енергоагресію проти Європи. Провокувала цінову кризу і збідніння мільйонів родин через зростання рахунків, що шокує. Намагалася завадити фізичному постачанню палива у Європу. Била ракетами та іранськими дронами по нашій енергетиці, щоб українці залишилися без електрики й тепла взимку. Європа вистояла. Ми з вами гідно відповіли на цей виклик. І маємо тепер зробити все, щоб у ворога не було й теоретичної можливості зламати нашу енергетику.

«Зелена» трансформація енергетики та своєрідна децентралізація виробництва – це відповідь. Що більше виробників – «зелених» виробників енергії, – то стійкіша система. Що більше джерел постачання, то надійніше забезпечується кожне місто, кожна громада й кожна родина.

Плюс Італія є одним із лідерів у створенні «розумних» мереж (smart grids). Тому я запрошую ваші компанії разом розвивати українські мережі. І, будь ласка, не забувайте, що в найближчій перспективі українські мережі будуть мережами Євросоюзу.

Друге – власне будівництво.

Українці ніколи не здадуть своєї країни ворогу й ніколи не полишать своєї землі. Хоч сотні наших сіл і десятки міст спалені ударами російської артилерії та авіації, українці здатні повернути їх до життя. Не у звичці нашого народу – залишати на своїй землі рани, що не загоїлися.

Ми маємо колосальну потребу у відбудові тисяч будинків, сотень шкіл, лікарень, транспортної, виробничої інфраструктури. Причому на новій безпековій основі, яка має стати типовою для інших країн, для міст у тих країнах, де люди в хороші часи можуть і не задумуватися про безпеку. Але розуміють, що гарантії потрібні.

Щоб кожен батько був спокійним за свою дитину у школі – бо там є сховище, безпечне місце, яке гарантує захист. Щоб кожна мати знала: у її громаді, у її місті безпекова інфраструктура влаштована так, що будь-який терорист – чи держава, як Росія, чи якась терористична організація – точно програє наявній системі безпеки.

Запрошую ваші компанії планувати, проектувати й будувати разом із нами таке безпечне майбутнє для нас та всіх, хто захоче імпортувати аналогічний рівень безпеки до себе.

Третій приклад – це технології.

Повномасштабна російська агресія не зламала українські фінанси, банківську систему, цифрові сервіси, до яких звикли наші люди.

Ми зберегли в країні звʼязок і все те, без чого не уявити сучасного життя. Ба більше, ми залучили наших айтівців до кіберзахисту держави та економіки. Ми побудували кібероборону країни. Ми продовжуємо розвивати державний сервіс «Дія», який надає доступ до державних послуг через смартфон або портал.

До того ж партнери у Європі вже беруть нашу «Дію» для свого цифрового розвитку.

Наша оборонна промисловість набирає обертів навіть зараз, коли війна ще триває. Ми зацікавлені в локалізації в Україні виробництва такої військової техніки, яку ми отримуємо від партнерів. Ми будуємо нові виробництва власної зброї та боєприпасів. Ми створюємо такі нові інструменти захисту, як флот морських дронів, як широкий спектр безпілотників для нашого фронту.

Впевнений: вашим компаніям є що додати до цих історій українського успіху.

Четверте – глобальні ринки.

Світ уже зрозумів, який потенціал має аграрний сектор нашої країни. Україна здатна гарантувати глобальну продовольчу стабільність. Постачання з України дає їжу на столи мільйонів родин у різних країнах, зокрема Африки, Азії. Від Алжиру до Ефіопії, від Лівану до Ємену. Без нашого постачання у деяких країнах запанував би хаос. А це означає – були б нові хвилі міграції, зокрема й у Європу.

Окрім того, ніде у Європі немає такого значного потенціалу для «зеленої» металургії, який є в Україні. Від залізної руди до літію та інших максимально затребуваних світом ресурсів – усе це – Україна. Від природного газу до титану… Ми можемо дати – і дамо! – все це глобальним ринкам. Багато в чому зможемо замістити компанії з Росії – тих, хто обрав роботу на війну, а не на глобальний розвиток.

Але завдання номер один – це переробка. А отже, це нові підприємства. А отже, це нова логістика й модернізація транспорту. А отже, це нові інвестиції. А отже, це прибутки. І я впевнений, що й ваших компаній також.

І пʼятий приклад – і це далеко не остання з можливостей співпраці – фармацевтика й реабілітація.

Є суто економічний факт: Україна – це величезний ринок та нетто-імпортер фармацевтичних товарів. Вже одне це означає, що локалізація виробництва в Україні дає очевидну вигоду.

Але війна додала ще й інший рівень цій галузі. Йдеться про людей, які потребують реабілітації після поранень. Про тих, чиє життя отруєне посттравматичним та іншими розладами. Про тих, хто пройшов російський полон і окупацію, де немає й найпростішої медичної допомоги.

Закінчити війну – це, зокрема, вгамувати біль, що був пережитий на війні, принесений із війни, повʼязаний із війною. Очевидно, що ми будемо працювати над цим в Україні – і разом із найкращими представниками світу.

Україна бачить, у чому ключовий безпековий попит. Україна має унікальний досвід захисту держави й людей в умовах агресії та всіх можливих проявів терору. Немає такого зла, яке б Росія не намагалася зробити проти українців і від якого нам не довелось би оборонятися.

Наш досвід захисту – успішній та масштабується на життя інших народів, інших країн.

Логічно, що наш досвід стане частиною нового безпекового фундаменту світу. Запрошує вас, Італіє, будувати нову безпеку разом із нами! Запрошую ваші бізнеси, ваші інвестиції, ваш досвід уже зараз приходити в Україну.

Будь ласка, контактуйте з нашою делегацією, яка є на Конференції, з паном Премʼєр-міністром України. Україна готова до співпраці!

Слава всім, хто наближає нашу перемогу!

Grazie Italia!

Слава Україні!