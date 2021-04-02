Україна має відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави, тому треба змінювати підхід до фінансування космічної галузі – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді з питань розвитку космічної галузі України, яка відбулася у Національному центрі управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).

Глава держави привітав інженерів, конструкторів, учених, ветеранів та всіх причетних до цієї галузі з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнім днем авіації та космонавтики. Президент нагадав, що сьогодні світ відзначає 60-ту річницю першого польоту людини в космос.

«Наші вчені-конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми, тож без зайвої скромності можемо сказати, що підкорення людством космосу було б неможливим і без України», – наголосив він.

Володимир Зеленський констатував, що сьогодні, попри всі виклики, вітчизняні конструктори продовжують проектування та запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій, а Україна входить до 13 країн поважного «клубу космічних держав».

Однак, наголосив Президент, маємо не лише пам'ятати про досягнення попередніх поколінь, а й розвивати галузь нині.

«Ми маємо зберегти все, що зроблено нашими старшими поколіннями, та водночас важливо, щоб успіхи минулих років, минулих десятиліть були не єдиними. Щоб не вийшло так, що це єдині перемоги, якими ми зараз пишаємося, а потім наші діти, внуки, правнуки навіть не пам’ятали, скільки Україна зробила для цієї галузі. Ми з вами повинні зробити свій значний внесок, кожен на своєму місці, щоб Україна й надалі мала статус космічної держави», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вважає, що в умовах військової агресії космічна галузь – це ключовий елемент національної безпеки та оборони України.

«Україна має відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави», – переконаний він.

Володимир Зеленський зауважив, що наразі постала низка важливих питань, на які потрібно дати відповіді. Зокрема, чому не ухвалена Державна космічна програма та чому виникають проблеми з фінансуванням стратегічно важливих проектів, таких як космічна система «Січ-2-1».

«Уряд нещодавно ухвалив постанову, яка вирішить ці питання. Але загалом підхід до фінансування космічної галузі треба змінювати. Крім того, треба шукати нові підходи до планування космічної діяльності, оптимізації структури, розвитку державно-приватного партнерства, міжнародної кооперації та досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві», – наголосив Глава держави.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, доповідаючи Президенту про стан справ у галузі, зазначив, що попередня космічна програма закінчилася у 2017-му. У січні цього року уряд ухвалив концепцію загальнодержавної науково-технічної космічної програми, тож нині Державна космічна програма розроблена та скерована на погодження до відповідних відомств і міністерств. Він висловив сподівання, що найближчим часом процес погодження буде завершено, і програма буде затверджена урядом та спрямована до Верховної Ради.

Щодо пріоритетів Олег Уруський зазначив, що до програми, серед іншого, включено проекти зі створення системи дистанційного зондування Землі з високим розрізненням, розробки місячного модуля, низка наукових програм. Багато проектів пропонується розвивати за рахунок державно-приватного партнерства. Віце-прем’єр-міністр України також наголосив на необхідності збільшення фінансування галузі й запропонував включити це питання під час розгляду змін до бюджету на поточний рік.

Стосовно запуску космічного апарату «Січ-2-1» уряд ухвалив постанову, яка розблокувала його фінансування, що дасть змогу завершити роботи в поточному році й у подальшому здійснити запуск космічного апарата, чого Україна не робила останні 10 років.

Перший віце-президент Національної академії наук України Володимир Горбулін зауважив високий рівень співпраці зі США в аерокосмічній галузі.

«Ми вийшли з американцями на такий рівень співпраці, якого ніколи не було. Вони ніколи нікому не довіряли робити перший ступінь ракетоносія. Це визнання наших технологічних і технічних можливостей», – зазначив він.

Водночас Володимир Горбулін наголосив на необхідності надолуження тих втрат, які сталися в галузі впродовж останніх 10 років з низки причин.

На нараді також виступили: голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, який доповів про стан та перспективи розвитку космічної галузі України, начальник НЦУВКЗ Володимир Присяжний, начальник інформаційно-аналітичного центру НЦУВКЗ Сергій Янчевський, а також ректор НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський, який долучився в форматі відеоконференції.