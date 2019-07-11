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Україна може мати дешеве кредитування під 12-13% вже наступного року – Олексій Гончарук

2 серпня 2019 року - 15:13

Україна може мати дешеве кредитування під 12-13% вже наступного року – Олексій Гончарук

Україна може мати дешеве кредитування під 12-13% у гривні вже наступного року. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Гончарук під час ділового сніданку з керівниками іноземних банків в Україні, який організував Форум міжнародних провідних фінансових установ (FLIFI).

За його словами, це оптимістична оцінка, але реальна. Він також зауважив, що в планах – створення в українській банківській системі інструменту, який захищатиме інтереси кредиторів.

«Чому нам так важливо мати дешеве кредитування вже наступного року? Бо так фермер зможе просто піти в банк і отримати там кредит у гривні під 12-13%, йому буде значно легше працювати, розвиватися та бути конкурентоспроможним», – зазначив Олексій Гончарук і додав, що впроваджувати це можна за допомогою інструментів обмеження або стимулювання.

«Ми шукатимемо власну модель, яка надалі дозволить нам без обмежень це зробити», – резюмував заступник керівника Офісу Президента.

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