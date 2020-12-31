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Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала внаслідок землетрусу – указ

4 січня 2021 року - 19:17

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 1/2021 «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія».

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Раніше Володимир Зеленський висловив співчуття хорватському народу у зв'язку із землетрусом, внаслідок якого загинули люди.

«Україна молиться за всіх, хто постраждав від цієї катастрофи, та бажає сили й витривалості», – зазначив Глава Української держави в соцмережах.

Найсильніший землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020 року, однак підземні поштовхи тривали кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1/2021

Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія
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