Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу ЄС, маємо амбітні цілі на наше найближче майбутнє – Володимир Зеленський після зустрічі з Шарлем Мішелем

Для України важлива незмінна підтримка з боку Європейського Союзу зусиль щодо мирного врегулювання на Донбасі та винесення на міжнародний порядок денний питання повернення Криму. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

Під час спільної заяви для ЗМІ Глава Української держави відзначив важливість поїздки Президента Європейської ради на Донбас 2 березня, адже Шарль Мішель зміг на власні очі побачити ті жахливі наслідки, які спричиняє для України російська військова агресія.

Володимир Зеленський подякував Президенту Європейської ради за його особисту зацікавленість у розвитку відносин України та ЄС.

«Я щиро вдячний пану Президенту, Євросоюзу і його державам-членам за допомогу найбільш вразливим верствам населення на Донбасі. Йдеться про допомогу малому та середньому бізнесу, гуманітарну допомогу, інвестиції в життєво важливі об’єкти інфраструктури, підтримку громад та здійснення протимінної діяльності. Важливою для нас є також незмінна підтримка з боку Євросоюзу зусиль України, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський сподівається, що за підсумками засідання Європейської ради наприкінці березня буде надано потужний сигнал щодо засудження російської гібридної агресії проти України.

«Я не вірю у повернення до «business as usual» у відносинах між Європейським Союзом та РФ без відновлення територіальної цілісності нашої держави», – заявив він.

Президент України також подякував за послідовну політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму та зазначив, що Україна і Євросоюз однаково оцінюють ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зокрема щодо системних порушень прав людини.

При цьому Володимир Зеленський наголосив, що для деокупації Криму потрібні більш дієві міжнародні кроки.

«Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний. Я виступив з ініціативою провести установчий Саміт Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня. Його мета – створення дієвого механізму для деокупації наших територій і захисту прав людини на тимчасово окупованому півострові», – зазначив він.

Глава Української держави додав, що дуже розраховує на особисту участь Шарля Мішеля у цьому важливому заході.

Президент України нагадав, що нещодавно ЄС схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. Володимир Зеленський повідомив, що виступив з ініціативою щодо запровадження таких санкцій щодо тих, хто чинить свавілля в тимчасово окупованому Криму.

«Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи», – вважає Глава держави.

Президент України також зазначив, що ще одним викликом, який потребує солідарності та об’єднання зусиль України і ЄС, є пандемія коронавірусу.

«Ми скоординували з паном Президентом наші подальші кроки, зокрема щодо створення дієвого механізму передачі вакцини від ЄС до країн-партнерів», – розповів він.

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Шарль Мішель також обговорили й подальшу реалізацію реформ в Україні.

«Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Європейського Союзу. Ми вже досягли значних успіхів і маємо амбітні цілі на наше найближче майбутнє. Спільно з паном Президентом Мішелем ми обговорили надзвичайно інтенсивний і насичений порядок денний відносин України та ЄС», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна залишається цілковито відданою ефективній імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, але також прагне використовувати її гнучкість для того, щоб повніше долучитися до внутрішнього ринку Євросоюзу.

«Сьогодні ми звірили годинники щодо прогресу у реалізації наших домовленостей, які були досягнуті під час торішнього Саміту Україна – ЄС. Серед них – перегляд Угоди про асоціацію, інтеграція до спільного ринку ЄС, Угода про спільний авіаційний простір, макрофінансова допомога, рух до важливого «промислового безвізу». Впевнений, що завдяки нашому регулярному діалогу з керівництвом інституцій ЄС і плідній роботі наших експертів, попри всі наявні виклики, ми зможемо реалізувати заплановане вже до цьогорічного, 23-го Саміту, який відбудеться у Києві», – резюмував Президент України.

Глава держави також подякував Шарлю Мішелю за відверту та плідну розмову.

Президент Європейської Ради зі свого боку зазначив, що Євросоюз підтримує Україну у боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, ЄС виділив Україні 190 млн євро для подолання пандемії та 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Крім того, Європейський Союз допомагає нашій країні отримати вакцину з фонду боротьби з COVID-19.

Також Шарль Мішель наголосив, що ЄС підтримує імплементацію Мінських угод та дипломатичні зусилля задля відновлення суверенітету України.

Президент Європейської Ради подякував Володимиру Зеленському за реалізацію курсу реформ. ЄС продовжить підтримувати Україну на шляху реформ, зокрема у реформуванні судової системи.