Україна налаштована на тісну співпрацю з Туреччиною в енергетиці, інфраструктурі, технологіях та оборонній галузі – Президент

Україна розраховує на активну участь турецьких компаній у спільних проектах в оборонній та авіаційній галузях, інфраструктурі та енергетиці. Про це сказав Президент Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві.

«Сьогодні активно розвивається взаємодія у сфері інфраструктури, у сфері інвестицій. Україна створює сприятливі умови для іноземного бізнесу, ухвалюючи низку відповідних, дуже важливих законів. Ми очікуємо, що робота турецьких компаній в Україні стане ще активнішою. Як у межах програми «Велике будівництво», так і в нових спільних важливих проектах, які ми будемо максимально підтримувати», – зазначив Глава Української держави.

Володимир Зеленський наголосив, що особливу увагу під час сьогоднішніх переговорів було приділено співпраці в оборонній та авіаційній промисловості.

«Це один із локомотивів нашого стратегічного партнерства. Наша мета – реалізація конкретних проектів, створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями», – сказав він.

Президент зазначив, що сьогодні Україна й Туреччина уклали угоду, яка суттєво розширить виробництво безпілотних літальних апаратів компанії «Байкар Макіна» в нашій державі.

«Це нові технології, нові робочі місця, зміцнення обороноздатності України», – переконаний Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче надати нового імпульсу взаємодії з Туреччиною в галузі енергетики.

«Впевнений, що підсумком переговорів буде дуже практичний результат, який посилить безпеку нашої держави, посилить енергетичну безпеку наших країн та всього регіону», – зазначив він.

Глава Української держави зробив акцент на тому, що попри обмеження, пов’язані з COVID-19, Туреччину відвідала рекордна кількість українських туристів – близько двох мільйонів за минулий рік.

«Зі свого боку я задоволений, що в нас щороку зростає кількість гостей із Туреччини», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, перебуваючи в країнах одне одного, громадяни України й Туреччини відчувають гостинність, комфорт, безпеку та повагу.

Глава держави привітав намір Туреччини посилити свою дипломатичну присутність в Україні та відкрити генеральні консульства у Харкові та Львові.

«Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до Генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Турецької Республіки наголосив на важливості роботи турецьких інвесторів в Україні.

«Ми пишаємося тим, що турецькі компанії успішно виконували й виконують в Україні інфраструктурні проекти. Хочу ще раз подякувати пану Президенту за довіру до наших компаній», – сказав він.

Реджеп Таїп Ердоган також відзначив постійне зміцнення співпраці двох держав у галузі туризму.

Під час перемовин президенти також обговорили питання підтримки кримських татар.

Лідер Туреччини подякував Володимиру Зеленському та українському народові за гостинність і побажав, щоб робота Стратегічної ради двох країн стала основою для подальшого розвитку співпраці.