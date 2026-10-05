Президент України та Федеральний канцлер Німеччини на майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

У Києві Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.

Глава держави та Федеральний канцлер встановили лампадки й віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності в Києві.

«Цінуємо повагу до наших воїнів та солідарність з Українським народом. Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами – у підтримці та у пам’яті. Вічна шана всім захисникам і захисницям України, які віддали свої життя заради України та всієї Європи», – написав Володимир Зеленський у соціальних мережах.