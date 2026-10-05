Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента
Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента

5 жовтня 2026 року - 21:03

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська взяла участь у форумі культурної дипломатії

6 жовтня 2026 року - 15:10

Президент зустрівся з воїнами територіальної оборони та відзначив їх державними нагородами

5 жовтня 2026 року - 21:35

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів, як дати більше захисту життя від російських реактивних «шахедів»

5 жовтня 2026 року - 21:07

Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента

5 жовтня 2026 року - 21:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив державними нагородами воїнів територіальної оборони
Президент відзначив державними нагородами воїнів територіальної оборони

5 жовтня 2026 року - 21:30

Перейти до всіх галерей

Президент України та Федеральний канцлер Німеччини на майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

4 жовтня 2026 року - 12:40

Президент України та Федеральний канцлер Німеччини на майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

У Києві Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.

Глава держави та Федеральний канцлер встановили лампадки й віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності в Києві.

«Цінуємо повагу до наших воїнів та солідарність з Українським народом. Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами – у підтримці та у пам’яті. Вічна шана всім захисникам і захисницям України, які віддали свої життя заради України та всієї Європи», – написав Володимир Зеленський у соціальних мережах.

ф

Зустріч Президента України й Федерального канцлера Німеччини

4 жовтня 2026 року - 13:00
У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, 4 жовтня 2026 року.
Версія для друку