Україна наступного тижня розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій – Андрій Єрмак

Україна наступного тижня розпочне переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувся в Івано-Франківську.

Андрій Єрмак наголосив, що членство України в НАТО є найнадійнішою гарантією безпеки, але поки в нашій країні триває війна й ми не можемо приєднатися до Альянсу, Українська держава має заручитися надійними гарантіями на перехідний період.

За його словами, результатом річної діяльності Міжнародної робочої групи під співголовуванням Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена стала Спільна декларація, ухвалена керівниками держав «Великої сімки» та України у Вільнюсі.

Як акцентував керівник Офісу Президента, до цієї декларації вже приєдналися понад десять інших країн, і майже щотижня долучаються нові. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.

«Ми вже працюємо над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів. І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», – повідомив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що це потужний сигнал щодо рішучості провідних демократій світу й далі підтримувати Україну в боротьбі за свободу та незалежність. Ідеться про оборонну та фінансову допомогу, а також про санкції й покарання агресора.

Керівник Офісу Президента також акцентував, що гарантії безпеки – важлива передумова для відновлення та розвитку громад, регіонів і всієї країни.

«Надія та впевненість у завтрашньому дні вкрай важливі для всіх українців, яким надзвичайно складно в ці місяці страшної війни. Побудова системи документальних гарантій міжнародної підтримки стане потужним позитивним сигналом для вітчизняного бізнесу та міжнародних інвесторів», – зазначив він.

Водночас Андрій Єрмак зауважив, що світова підтримка України зберігатиметься доти, поки ми самі змінюємося та рухаємось уперед.

«Корупцію та погані управлінські рішення не приймуть ані наше суспільство, ані міжнародні партнери. Непрозорі тендери чи вимагання хабарів за дозволи відлякують інвесторів не менше за російські ракети. Про те, що боротьба з корупцією, проведення необхідних реформ, верховенство права та принцип справедливості є пріоритетом Президента та всієї команди, красномовно свідчать реальні дії, які бачить і наше суспільство, і весь світ», – наголосив керівник Офісу Глави держави.