Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Готуємося зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами у Європі та, дуже важливо, з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою.

Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки що це виглядає не дуже серйозно.

Ми із цього приводу вчора говорили з Президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали.

Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському.

Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла.

Я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам за стійкість, хочу подякувати всім за влучність. За результатами тижня відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Курщині. Це 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Також на цьому напрямку серед найкращих 103-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам! На Покровському напрямку особливо ефективні воїни 1-го штурмового полку, а на Торецькому напрямку є хороші результати в 100-ї окремої механізованої бригади. Молодці! І звісно, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Дякую вам, хлопці!

Дуже активно працюємо, щоб гарантовано забезпечити наші Сили оборони всім необхідним. Зброя – виробництво і постачання, фінанси, тренування – по кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами.

За цей тиждень особлива вдячність Швеції: активно рухаємось у межах оголошених пакетів підтримки. Німеччина: дуже хороші домовленості про інвестиції і наше українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання F-16. Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів саме на озброєння та ремонт техніки для України. Все це мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей.

Наступного тижня ми готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи. Також наповнюємо змістом наші саміти – саміти «Групи семи» і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо і з усіма, хто може посилити санкції проти Росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення. Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус Росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає нам! Пишаюся нашими людьми!

Слава Україні!

