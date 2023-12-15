Україна не раз доводила, на що здатна; буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ у Євросоюз – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, шановні українки!

Важливий день. Тиждень. Важливі були візити. Багато зустрічей і перемовин, ще більше непублічної роботи і з друзями, і зі скептиками також – з усіма. Україна завжди захищає себе. І здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо і боремось. Борітеся – поборете. Саме так це й працює.

Справді сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялися. Дякую всім в Україні – нашій команді, – хто зробив усе необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали. Сумніви ми зняли. Сьогодні – рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота – інтегрувати державу, всі інституції, всі норми – все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення – буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України у ЄС.

Зараз в Україні у багатьох – піднесений настрій, і це важливо, це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного й кожну, з тим, що вдалося! Вдалося всім нам, хто єдністю України зміцнює єдність Європи.

Я хочу особливо подякувати всім хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які бились і б’ються заради України, які зараз у боях, захищають волю України, які допомагають нашим воїнам – лікують, тренують, завозять зброю, виробляють зброю. Усе, чого ми досягаємо, було б неможливе без тієї героїчної сміливості наших людей, нашого народу, яка так надихає весь світ. Всіх нас.

Я повернувся в Україну – зараз у Львові – з рішенням щодо Євросоюзу й іншими речами, які посилять. ППО. Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт з країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія і багато чого ще. Норвегія – новий пакет, понад 400 мільйонів доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки – дуже вагому. Швеція – теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – іще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу.

Візит в Аргентину – фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки.

І, звичайно, Сполучені Штати. Сьогодні я був на базі у Вісбадені в Німеччині, там розташоване командування військ США у Європі та Африці. Потужно. Там наші хлопці – військові. Працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. І очікуємо, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення.

Ми маємо перемогти!

Хоч би що відбувалося – ми працюємо, бʼємося та збільшуємо силу – силу нашої прекрасної України. Вірте у свої сили!

Слава Україні!