Україна не розмовляє з бойовиками, але ми повинні говорити з мешканцями окупованих територій Донбасу – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступає за включення до переговорної Тристоронньої контактної групи представників переселенців з окупованих територій Донбасу.

В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» Глава держави нагадав, що в ТКГ присутні представники України, Росії, ОБСЄ та тимчасово окупованих територій Донбасу. «Напряму Президент з ними не розмовляє й не розмовлятиме. Це зрозуміло», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що багато мешканців Донбасу, які перетинають КПВВ, хочуть припинення війни та відчувають себе українцями.

«З цими людьми ми повинні обов’язково розмовляти. Я гадаю, що у Тристоронній контактній групі в нас повинні бути представники Донбасу, які переїхали до Києва, в інші міста. Вони кажуть: розмовляйте з мешканцями окупованих територій, ви не знаєте, що їм потрібно. Давайте розмовляти з усіма: хай мешканці, які переїхали, приїдуть до Мінська, сядуть за стіл і скажуть, чому вони переїхали і що відбулося», – зазначив Глава держави.

Що стосується амністії, то, на думку Володимира Зеленського, про це можна буде говорити тільки після того, як з Донбасу будуть виведені війська і буде забезпечена безпека.

«Коли ми побачимо після «Норманді», що справді у нас є можливість, якщо виводяться війська, незаконні формування, якщо в нас справді буде безпека на тій території, якщо в нас з’явиться можливість проводити вибори, ми говоритимемо про амністію. Амністію людей, на руках яких немає крові», – підкреслив Володимир Зеленський.