Україна ніколи не буде перепоною для миру – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28 пунктів, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом, дуже непросто, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно. Фактично весь день учора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота.

Сьогодні ж увесь день – координація з нашими партнерами у Європі. Говорив сьогодні вже з Президентами Фінляндії та Литви, з Президентом Євроради, також із Прем’єр-міністрами Норвегії та Іспанії. Дякую всім за чітку та щиру підтримку – за всю інформацію, яка нам допомагає. Україна не одна, і це важливо.

Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні речі я обговорю з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Все для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко. І також розуміємо, як багато інтересів навколо України, і передусім є інтерес із Росії, щоб збити цей шанс на домовленість і щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію – позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України й захищаємо українців – саме це наші ключові рамки перемовин. Дякую кожному, хто з Україною та робить усе, щоб Україні вдалося.

Також маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей. Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати. І було б справедливо для всіх наших партнерів – і передусім для американської сторони – зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка, і якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну цю почала – Росія повинна війну цю закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом із нашими партнерами.

Ще одне.

Сьогодні взяв участь у саміті Кримської платформи – це особливий формат, парламентський вимір Кримської платформи. Саміт відбувся у Швеції, були там більше 70 делегацій парламентів та міжнародних організацій. Представництво – сильне й дуже показове. Країни залишаються на боці України, серця людей залишаються на боці України. Політика більшості наших партнерів заснована на тому, що люди підтримують нас – підтримують сміливість українців і справедливість для людей і держав. Важливо, щоб шлях до миру був саме таким, і головне – бути сильними, бути об’єднаними, бути результативними, щоб Україні вдалося досягти миру, достойного миру. Дякую вам, дякую кожному українцю за підтримку, пишаюся нашими людьми.

Слава Україні!