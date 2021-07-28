Україна, Німеччина та Франція повинні мати консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання на Донбасі – Президент

У питанні мирного врегулювання на Донбасі та відновлення суверенітету й територіальної цілісності Україна розраховує на Німеччину, яку вважає ключовим союзником у Європі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві для представників ЗМІ за підсумками зустрічі з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Києві.

«Важливо, щоб у межах «Нормандської четвірки» Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на кластерах. Актуальним залишається паризький порядок денний, який має бути імплементований. Ми прагнемо домогтися режиму постійного й сталого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій і довгоочікуваного доступу на ці території представників Міжнародного комітету Червоного Хреста», – зазначив Глава держави.

Він наголосив, що позиція України щодо необхідності проведення саміту в Нормандському форматі є незмінною.

Володимир Зеленський висловив переконання: допоки немає прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися. За його словами, українська сторона хоче бачити активні зусилля щодо цього з боку своїх партнерів.

Президент подякував Німеччині за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, мирного врегулювання на Донбасі та невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Зі свого боку Ангела Меркель констатувала, що Нормандський переговорний процес не рухається так активно, як хотілося б. Зокрема, не відбуваються в бажаному режимі зустрічі Тристоронньої контактної групи, не запрацювали контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) на контактній лінії.

«Я теж хотіла б провести ще раз саміт на рівні лідерів держав, на вищому політичному рівні, запросити президентів України, Франції та Росії. І якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то вважаю це за можливе. Президент Зеленський тут готовий нас підтримувати», – сказала вона.

Ангела Меркель зазначила, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі. Канцлер підтримала позицію України щодо відмови вести прямі переговори з представниками сепаратистів.

Володимир Зеленський також зауважив, що ризики й масштаб загроз, на які Україні потрібно реагувати, залишаються високими та вимагають дій. І Україна розраховує на Німеччину, яку вважає одним з ключових союзників у Європі.

Глава держави відзначив, що візит Ангели Меркель до Києва є дуже важливим напередодні знакових для України дат і заходів, передусім 30-річчя відновлення незалежності та старту Кримської платформи.

«Я дякую за те, що Німеччина підтримує наші ініціативи й на високому рівні братиме участь у першому саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня», – зауважив він.

Зі свого боку Ангела Меркель наголосила, що саміт Кримської платформи є важливим заходом. Вона констатувала, що Німеччина вважає тимчасову окупацію Криму Росією порушенням міжнародного права, і ця позиція є незмінною.

«Я здійснюю візит напередодні саміту Кримської платформи, щоб мати можливість обговорити питання Мінських домовленостей і Нормандського формату. Це такий прощальний двосторонній візит. Напевно, я як Федеральний канцлер уже не приїду», – пояснила вона.

Ангела Меркель зазначила, що на саміті Кримської платформи ФРН представлятиме міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр, який має такий самий ранг, як і міністр закордонних справ Німеччини, котрий не зможе взяти участь у саміті у зв’язку з ситуацією в Афганістані.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ангела Меркель обмінялися думками щодо ситуації в цій країні.

«Сподіваємося на досягнення там всеосяжного та стійкого миру. Сьогодні Україна не лише активно вивозить своїх громадян, а й допомагає у цьому нашим союзникам», – сказав Глава держави та нагадав, що сьогодні до Києва прибув літак, що евакуював з Афганістану 83 особи.

Наприкінці Володимир Зеленський подякував Ангелі Меркель за тверду підтримку України у ключових питаннях. На знак вдячності за багаторічну підтримку нашої держави Президент відзначив канцлера ФРН державною нагородою – орденом Свободи.

«У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини та Європи. Але знайте, що в будь-якому разі, у будь-якому статусі й у будь-який час ви завжди є й будете бажаним гостем в Україні. Дякую», – резюмував Володимир Зеленський.