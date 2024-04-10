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Україна очікує на участь Японії в інавгураційному саміті миру

11 квітня 2024 року - 16:34

Україна очікує на участь Японії в інавгураційному саміті миру

В Офісі Президента відбулася зустріч із генеральним директором Європейського бюро Міністерства закордонних справ Японії Накагоме Масаші.

Заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква подякував японській стороні за незмінну підтримку України в боротьбі з російською агресією. Японія демонструє чітку позицію з початку повномасштабного вторгнення та чинить санкційний тиск на РФ, зокрема враховуючи напрацювання Міжнародної групи Єрмака-Макфола. Торік у серпні Президент України Володимир Зеленський запросив Японію приєднатися до участі в підготовці Глобального саміту миру. Він відбудеться в червні цього року у Швейцарії.

«Очікуємо на представлення Японії на майбутньому саміті миру на найвищому рівні. Розраховуємо також на сприяння із залучення до саміту якомога більшої кількості країн Глобального Півдня», – зауважив Ігор Жовква.

Співрозмовники також обговорили проєкт двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7. Вони сподіваються, що лідери держав зможуть підписати її за найближчої нагоди.

Україна та Японія домовилися про подальший графік роботи та скоординували співпрацю в межах найближчих міжнародних заходів.

 

 

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