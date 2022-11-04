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Україна одержала підтвердження непохитної підтримки з боку США – Андрій Єрмак на брифінгу після зустрічі з Джейком Салліваном

5 листопада 2022 року - 09:40

Україна одержала підтвердження непохитної підтримки з боку США – Андрій Єрмак на брифінгу після зустрічі з Джейком Салліваном

Україна одержала підтвердження непохитної підтримки з боку США, яка триватиме, допоки наша держава не здобуде перемогу над агресором. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спільного брифінгу з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який перебував з візитом в Україні.  

«Ми раді вітати справжнього друга України – можу сказати, що й мого справжнього друга, – пана Саллівана, з яким ми всі ці вісім місяців постійно, іноді декілька разів на день, були в контакті, обмінювалися інформацією, працювали й далі це робимо», – сказав Андрій Єрмак. 

За його словами, відбулися надзвичайно плідні переговори української та американської команд. Також відбулася результативна зустріч Джейка Саллівана з Президентом України Володимиром Зеленським. 

«Сполучені Штати є нашим дуже важливим партнером, який надає величезну підтримку. І сьогодні ми вкотре одержали підтвердження непохитності підтримки України. До нашої перемоги наші друзі й партнери – з нами», – розповів керівник Офісу Глави держави. 

Андрій Єрмак зазначив, що під час зустрічі було обговорено питання якнайшвидшого надання Україні засобів протиповітряної оборони, що має велике значення для захисту нашої країни.

Крім того, сторони приділили значну увагу питанню обміну полоненими та залучення до цього процесу міжнародних організацій.
У контексті продовження дії зернової угоди керівник Офісу Президента України нагадав, що напередодні Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо надання допомоги країнам, які потерпають від гострої продовольчої кризи через бойові дії Росії в Україні та перешкоджання експорту українського продовольства.   

«Я надзвичайно задоволений зустріччю. Думаю, що це ще один дуже потужний сигнал того, що ми на правильному шляху і рухаємося до нашої перемоги», – підсумував Андрій Єрмак.

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Зустріч Президента України та керівника Офісу Глави держави з радником Президента США

4 листопада 2022 року - 21:10
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до України. Володимир Зеленський вручив Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, 4 листопада 2022 року.
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