Україна переможе, якщо Європа та світ і надалі будуть об’єднаними – Президент

Від об’єднаності Європи та світу залежить міць України й здатність протистояти російській армії, яка за величиною є другою у світі. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії.

«Для мене важливо, щоб ми залишилися українцями – не тільки в душі, а й на своїй землі», – зазначив він.

Президент наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності.

За його словами, підсумком війни має стати повага до українського народу, землі та суверенітету України.

«Розумію, що не все одразу. Розумію, що це великий виклик – проти нас воює РФ, армія якої, як то кажуть, друга за потужністю у світі», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна має бути готовою до будь-якого безпекового виклику, тому повинна будувати свою систему оборони так, щоб завжди мати змогу відповісти на ймовірне вторгнення Росії.

«У будь-якому разі об’єднана Європа та об’єднаний світ – єдина можливість міцної армії на території нашої держави, міцної української армії», – додав він.

Президент відзначив зусилля світових лідерів щодо підтримки українського війська та економіки, а також санкційного тиску на державу-агресора.

«Були конкретні кроки для посилення нашої армії зброєю. Потім були кроки щодо посилення нашої економіки, фінансова підтримка. А потім були кроки щодо послаблення економіки РФ. Це санкційна політика проти РФ. Саме в цих трьох напрямах потрібне об’єднання світу та Європи. Воно дається нелегко, але від цього залежить наша міць. Звільнення наших територій від російських окупантів дуже сильно залежить від цього об’єднання… Якщо всі продовжать бути зміцненими та об’єднаними, ми точно переможемо в цій війні», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України зауважив, що багато залежить від особистої позиції лідерів європейських держав. У цьому контексті він подякував за допомогу з боку Данії, нагадавши, що Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен відвідала нашу країну у квітні, під час повномасштабної війни.

Щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, то, на думку Глави держави, Данія, у якої є питання стосовно антикорупційної інфраструктури, має неповну інформацію про реальний стан справ у нашій країні.

«Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, яка працює під час війни й (працювала. – Ред.) до війни, як в Україні, думаю, немає в багатьох країнах ЄС», – сказав він.

Зокрема, за словами Президента, у нашій державі продовжують роботу НАБУ, НАЗК і ВАКС попри спробу заблокувати повноваження деяких із них через рішення Конституційного Суду.

Глава держави зробив акцент на тому, що було багато зроблено в частині реформування правоохоронної та судової систем в Україні. Зокрема, проголосовані й запрацювали два основні закони щодо судової реформи, які не вдавалося ухвалити протягом 30 років незалежності.

«Але все, що ми робили стосовно антикорупційної структури, в судовій реформі, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України. Ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії», – наголосив він.

Володимир Зеленський також нагадав, що завдяки Міністерству цифрової трансформації багато державних послуг для громадян України стали доступними через мережу Інтернет. Таким чином було зменшено бюрократію й корупцію. І навіть під час повномасштабної війни портал державних послуг «Дія» ефективно функціонує та розширює перелік сервісів, які українці можуть отримати онлайн.

«Вважаю, що оскільки Україна бореться й захищає спільні з Європейським Союзом цінності, то вона повинна бути як мінімум кандидатом в члени ЄС. Україна давно заслужила бути членом ЄС, але є деякий порядок дій», – наголосив Президент.