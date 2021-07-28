Україна підтримуватиме своїх спортсменів і створюватиме для них необхідну інфраструктуру – Володимир Зеленський на зустрічі з призерами Олімпіади-2020

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами – переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами.

Глава держави привітав олімпійців з успішним виступом на іграх, де вони здобули 19 нагород.

«Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі – молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, нині держава опікується питаннями створення спортивної інфраструктури, посилює увагу до потреб спортсменів і тренерів.

«Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів», – заявив Глава держави.

Крім того, Президент порушив питання щодо створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які зараз готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.

Володимир Зеленський розповів, що у вересні, під час візиту в Україну президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха буде представлена національна програма розвитку спортивної інфраструктури.

Глава держави також висловився за проведення у майбутньому в Україні Олімпійських ігор.

«У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка подякував Главі держави за високу оцінку виступів українських олімпійців.

«Ми відчуваємо вашу підтримку і пишаємося таким ставленням, завдяки якому бачимо майбутнє українського спорту. Ми почули про ваше бачення щодо підготовки до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та 2028 року в Лос-Анджелесі. Ми бачимо сьогодні інфраструктуру, ставлення до спорту, і це мотивує наших фахівців», – зауважив він.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт додав, що українські спортсмени можуть відверто говорити про наявні проблеми, і запевнив, що керівництво українського спорту робитиме все для їхнього розв'язання.

«Ви всі – герої України. Тому що ви з тренерами зробили все можливе, щоб привезти 19 нагород. Повірте мені, це немало», – наголосив Вадим Гутцайт.

Чемпіон Олімпійських ігор – 2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк висловив подяку тренерам і наголосив, що національна олімпійська збірна в Токіо здобула на вісім медалей більше, ніж на попередній літній Олімпіаді, що є дуже добрим результатом.

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року Станіслав Горуна відзначив роботу всіх людей, які забезпечують українським спортсменам умови для виступів та здобуття медалей.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2020, та їхнім тренерам.