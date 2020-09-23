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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Україна підтримує позицію країн-партнерів щодо подій у Білорусі – Володимир Зеленський

24 вересня 2020 року - 14:27

Україна підтримує позицію країн-партнерів щодо подій у Білорусі – Володимир Зеленський

Україна підтримує позицію країн-партнерів та Європейського Союзу стосовно подій у Білорусі й закликає білоруську владу знайти діалог з народом, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Якщо влада не знайде можливості діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди підтримуватиме наших партнерів, і тут ми – однодумці зі всіма країнами Європи», – наголосив Глава держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Братиславі.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна неодноразово закликала владу Білорусі до діалогу з народом.

Глава держави нагадав, що наша країна має трагічний досвід, коли нехтування з боку влади інтересами народу призвело до кровопролиття.

«Ми ховали українців, яких убивали на Майдані. Ми бачили, як горіли люди й будівлі. Те, що ми сьогодні бачимо: якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців, спрямовані проти свого народу, вони отримають дуже потужний результат і відповідь від народу», – сказав Президент України.

Він зауважив, що український і білоруський народи пов'язують сторіччя міцної історичної дружби.

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Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки

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