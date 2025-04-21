Україна підтримує всі пропозиції партнерів заради миру, окрім тих, що суперечать нашій Конституції – Володимир Зеленський 

Україна не може погодитися на домовленості, які суперечать нашим цінностям та Конституції. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Південно-Африканській Республіці.

Глава держави наголосив, що на зустрічі в Саудівській Аравії американська команда запропонувала режим повного та безумовного припинення вогню, який Україна акцептувала без умов, а Росія – ні.

«Якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масовані удари по Україні», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна хоче закінчити війну й отримати надійні гарантії безпеки. Але першим кроком до мирних переговорів має стати повне, безумовне припинення вогню.

«Ми все робимо, що пропонували партнери. Тільки те, що суперечить нашому законодавству та Конституції, ми не можемо робити. І це зрозуміло, бо навіть боротьба за незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність – це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі й абсолютно прозорі», – зауважив Президент.

Глава держави також наголосив, що важливо повернути додому всіх дітей і звільнити військових і цивільних полонених.

«Перші окупації України були у 2014 році. Люди сидять майже 12 років за ґратами в Росії. Ми хочемо повернути людей додому», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, важливо, щоб увесь світ підтримав мирні ініціативи та змусив Росію закінчити війну.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запевнив у готовності відіграти роль для досягнення миру та взяти участь у різних ініціативах, зокрема заради повернення дітей.

«Ми були б раді побачити угоду спочатку про припинення вогню, а потім – про повне завершення війни. Я вірю, що США, Європа, безумовно, Африканський континент хотіли б і були б готові відіграти продуктивну роль. Саме це ми як Південна Африка готові зробити», – наголосив він.