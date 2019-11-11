Україна подала апеляційну скаргу у справі Віталія Марківа

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року.

Україна глибоко розчарована вироком Суду міста Павія, який вражає несправедливістю та порушенням основних правових принципів, за якими засуджений Віталій Марків. Крім того, Україна вважає, що прийняття до розгляду цивільного позову проти України у національному суді Італійської Республіки порушує принципи міжнародного права, зокрема юрисдикційний імунітет держави, який ґрунтується на суверенітеті та рівності держав.

Держава Україна висловлює готовність застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості для Віталія Марківа та сподівається, що Італійська Республіка залишатиметься непохитною у дотриманні верховенства права.