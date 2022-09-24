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Україна показала, що за нами правда, сила, ініціатива та впевненість у перемозі – звернення Президента Володимира Зеленського

23 вересня 2022 року - 23:14

Україна показала, що за нами правда, сила, ініціатива та впевненість у перемозі – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні завершуються заходи у Нью-Йорку в межах участі нашої держави в черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Це був результативний для України тиждень. Багато різних активностей – за моєю участю, за участю першої леді України, за участю Премʼєр-міністра та міністра закордонних справ.

Україна показала, що не тільки правда за нами, а й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість – саме у нас впевненість у перемозі. Світ завжди тонко відчуває такі речі. Хто насправді міцний, а хто вдає міцність. Хто справді відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховати слабкість і невпевненість.

Україна запропонувала на Генасамблеї формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин. І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна.

Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне.

П’ять пунктів. Перший: покарання агресора. Другий: захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні. Третій пункт: відновлення безпеки й територіальна цілісність. Четвертий пункт: гарантії безпеки. Та пʼятий: рішучість досягати всього цього разом з нами – рішучість світової більшості.

А що представила Росія? Знов недолугі виправдання, скарги та постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст із нами.

Я вдячний усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили нам свою підтримку на Генасамблеї та всіх заходах в Америці цього тижня.

Зокрема, я взяв участь у спеціальному засіданні щодо продовольчої безпеки. Це одна з ключових тем цьогоріч в ООН – саме російська агресія зробила її настільки актуальною. Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи, і Україні є що запропонувати. Ми постійно збільшуємо експорт продовольства, ми допомагаємо Продовольчій програмі ООН, відправляємо зерно як гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують – Ефіопії, Сомалі. І ніколи, ніколи Україна не провокувала жодних криз на продовольчому ринку. Світ усе це цінує.

Завдяки порядності України та конструктивному бажанню нашої держави допомагати іншим маємо непересічний результат: російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де нам іще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції, зокрема в країнах Глобального півдня. Це Латинська Америка, Африка, Південна Азія.

Також цього тижня я взяв участь у кількох важливих форматах спілкування з інвесторами. Саміт під егідою «Форбс» – зібрання найбільших бізнесменів світу, які займаються благодійністю. Відеоконференція з представниками BlackRock і Goldman Sachs – вагомих світових гравців. Глобальна ініціатива Клінтонів. Кожен такий захід додає Україні уваги, додає конкретних проектів і вигід нашій державі, посилює нашу стійкість, наближає нашу перемогу.

Перша леді України зустрілась у Нью-Йорку з Ліз Трасс – новим Премʼєр-міністром Великої Британії, і це була дуже предметна зустріч. З першою леді Франції Бріжит Макрон. Разом з Премʼєром Денисом Шмигалем зустрілася з Антоніу Гутеррішем, Генсеком ООН. Загалом провела майже 20 зустрічей.

На запрошення Шарля Мішеля Олена взяла участь у форумі «Жінки в конфліктах», який відбувся на платформі Генасамблеї. Представила спеціальний благодійний фонд – Фундацію Олени Зеленської, щоб акумулювати ще більше підтримки для українців, саме для гуманітарного напрямку – передусім освіти, медицини, відновлення зруйнованого російськими ударами. Створюємо всю необхідну інституційну основу, щоб кожен у світі міг допомагати нам так, як це максимально ефективно, швидко та надійно.

Премʼєр-міністр України провів десятки зустрічей високого рівня. Акценти зрозумілі. Ситуація на Запорізькій АЕС. Розширення оборонної, фінансової та санкційної підтримки. Підтримка в підготовці нашої країни до зими, підтримка у відбудові. Під час кожної зустрічі був наголос на тому, що російський терор має отримати чітку глобальну відповідь – військову, економічну та юридичну, зокрема визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Представили у Нью-Йорку наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України, для Європи та світу – проект, напрацьований групою Єрмака-Расмуссена. Також відбулися зустрічі Дениса Шмигаля з керівниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, інших фінансових та інвестиційних мейджорів світу. Вдячний усім за підтримку!

Важливо відзначити переговори з Премʼєр-міністром Японії – держави, яка незабаром головуватиме в «Групі семи» і в Раді Безпеки ООН. Обговорили наші пріоритети. Відбулися переговори з Премʼєр-міністром Іраку – це новий партнер для України, важливий партнер.

Міністр закордонних справ провів понад 30 зустрічей, і переважна більшість із них – з представниками країн, які не є нашими традиційними партнерами. Зміцнюємо позиції у відносинах з Африкою, Азією, Латинською Америкою.      

Напевно, це найбільш змістовна й позитивна участь України в Генасамблеї ООН за всі роки нашої незалежності. Світ не тільки говорить про Україну, а й усвідомив те, що, допомагаючи Україні, допомагає розв’язувати й нагальні глобальні проблеми та кризи. Ми пропонуємо шлях, щоб зробити світ стабільнішим і безпечнішим. Це почуто світом.

Дуже важливий захід відбувся сьогодні в Ізюмі на Харківщині. Представники майже двадцяти дипломатичних місій – держав Балтії та сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Посол ЄС – на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання... Світ знатиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях.

Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми – вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та в інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу.

Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська.

У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території: робіть головне – бережіть своє життя й допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів.

У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України.

Але якщо ви все ж потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну.

Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цього відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше.

Передавайте нашим спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей.

За моїм дорученням керівник Офісу Андрій Єрмак провів сьогодні нараду щодо допомоги українцям, яких ми звільнили з полону. Були керівник ГУР, керівник Нацгвардії, міністри внутрішніх справ, оборони, охорони здоровʼя, соціальної політики, представники МЗС, наш омбудсмен. Наші воїни мають отримати все необхідне, реальну допомогу, будь-яке сприяння. Держава вміє бути вдячною своїм героям. Чекаю доповіді на початку тижня з конкретним планом підтримки кожної людини.

Сьогодні для ударів на Дніпропетровщині та по Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники. Я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки.

Вже ухвалено рішення позбавити Посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану.

Шість цих іранських безпілотників збито нашими зенітниками повітряних командувань «Схід» та «Південь». Ще один збила протиповітряна оборона Військово-Морських сил. Окрім того, силами повітряного командування «Центр» за сьогодні на півдні нашої країни збито російський штурмовик і гвинтокрил. І щойно мені доповіли про збиття зенітниками командування «Південь» іще одного ударного іранського безпілотника.

Дякую за влучність нашим воїнам!

Дякую всім, хто воює й працює заради перемоги України!

Вдячний усім у світі, хто допомагає нам захищати життя і свободу!

Слава Україні!

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