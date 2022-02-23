Україна, Польща й Литва єдині в тому, що майбутнє європейської безпеки зараз вирішується в Україні – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою обговорили наслідки дій Російської Федерації для європейської та регіональної безпеки й скоординували зусилля з метою протидії російській агресії. Про це Глава Української держави заявив представникам ЗМІ за результатами спільної зустрічі з лідерами Литви та Польщі.

Президент України наголосив, що особиста присутність у Києві в цей непростий час справжніх друзів України – Анджея Дуди та Гітанаса Наусєди є дуже важливою й цінною.

«Ми предметно обговорили наслідки дій РФ для європейської та регіональної безпеки. Ми єдині в тому, що майбутнє європейської безпеки зараз вирішується у нас вдома, в Україні. Ми скоординували наші зусилля з метою протидії агресії з боку РФ і деескалації конфлікту», – повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Польща й Литва підтримують Україну не лише словом, а й справами та роблять важливий внесок у підвищення оборонних спроможностей нашої держави.

«Передані для наших сил безпеки і оборони захисні шоломи, боєприпаси, переносні зенітні ракетні комплекси «Стінгер» – це все допомога, якої українські військові потребують уже зараз», – сказав Президент.

Крім того, Глава Української держави висловив подяку за те, що литовські та польські дипломати залишаються працювати на своїх місцях, і це є важливим сигналом.

«Цінуємо також миттєву й чітку реакцію Варшави та Вільнюса на останні рішення Російської Федерації визнати «незалежність» квазіутворень, так званих «ЛНР» та «ДНР» та надати дозвіл на використання російських військ поза межами Російської Федерації. Ми єдині в оцінках цих злочинів, цих рішень Російської Федерації. Це – черговий акт агресії проти України, проти нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Це – легітимізація військової присутності Російської Федерації на тимчасово окупованому Донбасі, яка до цього вісім років ховалася за шевронами сепаратистів. Це – односторонній вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей і підрив багаторічних міжнародних зусиль з мирного врегулювання ситуації на українському Донбасі», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що відповідь міжнародної спільноти на цей черговий злочин Росії має бути рішучою, жорсткою й невідкладною.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає рішення щодо запровадження нових санкцій проти РФ, які були ухвалені Європейським Союзом, США, Канадою та Великою Британією.

«Очікуємо на подальші кроки з посилення санкційного тиску на РФ», – додав він.

Важливим є також рішення Німеччини зупинити сертифікацію газогону «Північний потік – 2».

«Воно має стати незворотним і повністю зупинити цей проект, який є зброєю, що вже використовується проти України та проти Європи», – наголосив Президент.

Зі свого боку Анджей Дуда зазначив, що вони з Гітанасом Наусєдою прибули до Києва, щоб підтримати Україну, яка сьогодні стоїть перед загрозою російської агресії. Він зауважив, що кроки, які сьогодні робить Президент Росії, є загрозою не лише для України, а й для всього нашого регіону, зокрема східного флангу НАТО та ЄС у цілому.

«Тому ми обмінялися інформацією про наші ініціативи та дії», – повідомив Анджей Дуда.

Президент Польщі констатував, що сьогодні на наших очах руйнується архітектура безпеки в Європі, яка гарантувала спокій в останні десятиліття. Нинішні події – це тест на єдність Європейського Союзу та НАТО, тому потрібно продемонструвати єдність з метою забезпечення миру й безпеки.

Анджей Дуда також закликав керівництво Росії утриматися від збройної агресії проти України.

Президент Гітанас Наусєда додав, що Литва не визнає жодної спроби підірвати територіальну цілісність України. Він привітав реакцію ЄС та інших держав щодо дій Росії, пов’язаних із визнанням ОРДЛО.

«Тільки серйозна та сильна відповідь може зупинити подальшу ескалацію конфлікту», – зазначив він.

За словами литовського лідера, НАТО також має дати чіткий сигнал, що не піде на зміну політики щодо свободи приєднання, і жодна країна світу не має права підривати суверенність іншої держави за її бажання приєднатися до Альянсу.

«Не можемо дозволити, щоб військова сила або загроза стали вирішальним чинником», – підсумував Гітанас Наусєда.