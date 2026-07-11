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Україна посилила секторальні санкції проти фінансового сектору Росії

15 липня 2026 року - 18:15

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про внесення змін до секторальних санкцій, застосованих щодо фінансових установ РФ. Ці обмеження були впроваджені у лютому 2023 року рішенням РНБО, яке було затверджено постановою Верховної Ради України.

Тоді санкції були застосовані на 50 років до всіх банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів, що зареєстровані або розташовані в Росії.

Національний банк України підготував нові пропозиції до цього рішення. Вони спрямовані на те, щоб Росія не могла використовувати сучасні фінансові інструменти для обходу санкцій, зокрема і криптовалюту.

Відтепер санкції поширюються і на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютних сервісів, фінансових платформ та клірингових організацій.

Будуть заборонені операції з віртуальними активами та використання платформ, сервісів чи продуктів, які дають можливість проводити операції з фінансовими і віртуальними активами.

Окремі положення цього рішення відповідають підходам, запровадженим у 19-му та 20-му пакетах санкцій Європейського Союзу проти Росії. Водночас Україна застосувала ширший підхід і, зокрема, застосувала санкції до всіх віртуальних активів, забезпечених російським рублем. Це має ускладнити використання криптовалют для обходу санкцій.

«Санкції не можуть залишатися статичними, поки Росія постійно змінює механізми їх обходу. Оновлення секторальних санкцій означає, що під обмеження потрапляє не лише те, що Росія використовувала вчора, а й фінансова інфраструктура, яку вона створює для обходу санкцій завтра», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №561/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2026 року «Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації»
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