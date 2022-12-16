Україна послідовно працює над консолідацією міжнародної підтримки для реагування на порушення прав людини в окупованому Криму – Ігор Жовква

Формат Кримської платформи – це не лише про деокупацію Криму, це також про звільнення всіх територій інших країн, окупованих Російською Федерацією. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква під час виступу на заходах з нагоди 30-ї річниці створення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Він наголосив, що Україна послідовно працює над консолідацією підтримки з боку міжнародних партнерів для реагування на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та досягнення мети з деокупації українського півострова.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив щойно ухвалену оновлену резолюцію Генеральної Асамблеї ООН «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна», яка рішуче засуджує нову безпрецедентну хвилю свавільних затримань у Криму, примусове переміщення до та з Криму, насильницькі зникнення, а також так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб.

«Підтримка цієї резолюції стала найвищою за всі роки ухвалення аналогічних документів Генеральною Асамблеєю ООН – 82 голоси «за». Це чітко демонструє, що міжнародна коаліція країн – однодумців України розширюється, натомість країна-агресор і далі втрачає свої міжнародні позиції, адже проти резолюції проголосували, окрім РФ, лише 13 країн», – акцентував Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив на важливих здобутках у просуванні ініціативи Президента Володимира Зеленського – міжнародного формату співпраці «Кримська платформа», яка цього року вийшла на новий якісний рівень. Він нагадав, що 23 серпня відбувся другий саміт Кримської платформи на рівні глав держав та урядів, а 25 жовтня – перший парламентський саміт, який започаткував новий вимір ініціативи. Кримська платформа також значно посилилася завдяки активізації роботи в експертному форматі та започаткуванню діяльності в академічному вимірі.

«Головний сигнал учасників обох цьогорічних самітів Кримської платформи: Крим – це Україна. Наші партнери чітко заявили не лише про невизнання спроби незаконної анексії Криму, а й про необхідність його деокупації та законне право України повернути півострів», – зазначив Ігор Жовква.

Він також висловив переконання, що Кримська платформа продовжуватиме свою активну роботу в усіх вимірах для поширення у світі чіткого розуміння, що Крим є невіддільною частиною України, і він має бути якнайшвидше деокупований, як і будь-яка інша область нашої країни. Заступник керівника Офісу Президента висловив сподівання, що завдяки консолідації зусиль України та її міжнародних партнерів це відбудеться якнайшвидше, і відзначив, що повернення Криму стане частиною справжньої перемоги нашої держави.

Ігор Жовква нагадав про вагому роль Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим та особисто постійного представника Президента Таміли Ташевої в актуалізації питання деокупації та реінтеграції українського півострова на міжнародному рівні.