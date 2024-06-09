Україна потребує щонайменше семи систем «Петріот», щоб закрити наші основні міські агломерації – Президент під час URC2024

Росія скидає на українські міста й села до ста керованих авіаційних бомб щодня. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у Берліні під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024).

Глава держави зазначив, що зараз найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага в небі. Відповіддю на цей терор є протиповітряна оборона. Президент подякував Німеччині за глобальне лідерство в допомозі нашій країні із захистом неба.

«Ми потребуємо щонайменше семи систем «Петріот» додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом, і це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, якого так заслуговують наші люди. Тобто прямої допомоги обороні та гарантією, що економічне життя країни не буде зруйноване», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що Україна разом із Німеччиною, Нідерландами, Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами працюють над тим, щоб забезпечити нашій країні більше ППО, і вже бачать, як і коли зможуть доправити нові системи.

Водночас Олаф Шольц під час виступу оголосив про передачу Україні третьої системи Patriot та установок IRIS-T. Про цю допомогу Президент і Федеральний канцлер домовилися у квітні.

«Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси», – сказав він.

Канцлер закликав присутніх підтримати ініціативу Німеччини зі збільшення спроможності захисту українського неба.