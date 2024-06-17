Україна повернулася на перші шпальти всіх видань світу – Андрій Єрмак про результати Саміту миру

Саміт миру – це найважливіший дипломатичний прорив України за всі роки незалежності. Так прокоментував результати Глобального саміту миру керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телевізійного марафону «Єдині новини».

Він назвав великим успіхом те, що країни – учасниці Саміту підтримали територіальну цілісність і суверенітет України, а також необхідність справедливого миру для нашої держави.



«Як принести справедливий мир – це теж ще одна теза, до якої немає запитань. І навіть усі виступи лідерів із різних континентів були саме про справедливий мир. Тому я вважаю це справді великим успіхом України», – зазначив Андрій Єрмак.



Керівник Офісу Президента переконаний, що до Спільного комюніке про основи миру в Україні найближчим часом приєднається ще більше держав. Робочі групи мають провести низку тематичних конференцій на рівні міністерств та експертів, щоби підкріпити пункти документа покроковим планом дій на шляху до справедливого миру в Україні.



«План, який побудований на нормах міжнародного права, на принципах Статуту ООН, і саме він дає результат. Він показує, що в кінці. А в кінці – припинення війни, справедливий мир, повернення всіх наших людей, усіх наших дітей, подолання криз, які спричинила ця війна. Ну, і, безумовно, це відповідальність країни — агресора за все, що вона накоїла, у всіх вимірах – і в матеріальному, і в нематеріальному, і в кримінальному зокрема», – зазначив Андрій Єрмак.