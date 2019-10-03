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Україна повинна мати сильну позицію та підтримку для завершення війни на Донбасі дипломатичним шляхом – Глава держави

29 жовтня 2019 року - 12:00

Завершення війни на Донбасі можливе лише дипломатичним шляхом, а для цього Україна повинна мати сильну позицію та підтримку, наголошує Президент Володимир Зеленський.

Виступаючи на форумі RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі, Глава держави підкреслив, що припинення війни на сході та повернення всіх українських територій є головним завданням.

«Зробити це можливо лише дипломатичним шляхом. А для цього Україна повинна мати сильну позицію та підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Процвітати, бути незалежною та успішною», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна повинна стати такою, і саме для цього він пішов у політику.

«Більше того – саме тому й ви сьогодні тут. Адже мир в Україні – це запорука безпеки та стабільності у Європі та світі, а успіх України – це й ваш успіх», – зауважив Володимир Зеленський, звертаючись до учасників форуму.

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