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Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України
Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України

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Україна прагне до встановлення миру, але дбає про обороноздатність свого війська – Президент

14 жовтня 2020 року - 10:57

Україна прагне до встановлення миру, але дбає про обороноздатність свого війська – Президент

Україна прагне до встановлення миру на Донбасі, але водночас дбає про зміцнення сектору безпеки та оборони. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у виступі під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

«Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв. Робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир. Сьогодні 80-ий день, як оголошено припинення вогню. І, незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що «тиша» на сході України буде стабільною та постійною», – зазначив Глава держави.

Водночас він зауважив, що настання в Україні миру не означає, що держава перестане дбати про обороноздатність свого війська.

«Сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Ми збільшуємо витрати на сектор безпеки та оборони України. Активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, а й сучасну та боєздатну авіацію, військово-морський флот, системи ПВО та багато іншого.

«Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру та вільного розвитку нашої незламної України», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сильне військо неможливе без відважних та підготовлених захисників.

«Ми докладаємо зусиль, аби кожен, хто служить Україні, відчував, наскільки є важливим для держави. Гідне забезпечення та умови для наших захисників і їхніх родин – завдання для нас номер один», – сказав Президент.

Також він наголосив на важливості використання потенціалу, що відкрився перед Україною після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

«Втілення стандартів НАТО та взаємосумісність наших військ з військами Альянсу – все це важливі кроки України на шляху до нашого майбутнього», – зазначив Глава держави.

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Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України

14 жовтня 2020 року - 11:09
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