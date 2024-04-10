Україна презентувала конкретні кроки для повернення викрадених Росією дітей

Під головуванням України та Канади відбулося друге засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

На засіданні українська сторона презентувала конкретні проєкти щодо роботи над поверненням незаконно депортованих і примусово переміщених Росією дітей. Серед головних питань – де вони перебувають, як їх спершу повернути, а потім підтримати, допомогти з реабілітацією та притягнути винних до відповідальності.

Зокрема, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла про проєкт інформаційної підтримки.

«Ми повинні гучно розповідати про злочини депортації українських дітей та про всі зусилля, яких докладає світова спільнота й Україна, щоб подолати це явище. Інформаційна кампанія «Викрадені голоси» вже допомогла нам привернути увагу світу до цієї теми», – наголосила вона.

Голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова представила проєкт реінтеграції дітей.

За підсумками засідання десятки країн висловили готовність брати активну участь у реалізації цих ініціатив.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей є продовженням плану Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу коаліції в лютому цього року. До неї приєдналися вже 35 держав.