Україна продовжує працювати над двосторонніми угодами про гарантії безпеки, а головне – над набуттям членства в НАТО – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що наша держава укладає безпрецедентні двосторонні угоди про безпекові гарантії, які є проміжним етапом до головної гарантії безпеки – повноправного членства в НАТО. Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Андрій Єрмак зазначив, що угоди, які були підписані 16 лютого з Німеччиною та Францією, а до того – з Великою Британією, охоплюють надзвичайно багато сфер співпраці з партнерами та справжніми друзями України, які підтримують нашу державу з перших днів повномасштабної агресії РФ.

«Починаючи з відновлення міжнародно визнаних кордонів України 1991 року до спільного військового виробництва, локалізації. Також вони містять абсолютно конкретні цифри щодо допомоги», – сказав він.

Крім того, у цих угодах ідеться про санкції, відповідальність держави-агресора, підготовку українських військових, пряму фінансову допомогу для стабільності української економіки, боротьбу з російською дезінформацією, співпрацю на рівні розвідок.

«Головне – це допомога нам у посиленні обороноздатності та нашої готовності до будь-яких спроб нових агресій», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що всі угоди, які вже укладено та буде підписано згодом з іншими державами, містять усі необхідні позиції, що були закладені у Спільній декларації G7 про підтримку України, ухваленій на саміті НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року. За його словами, Україна працює також над тим, щоб кожна угода була надзвичайно змістовною й навіть виходила за межі базових умов, закладених у цій декларації, мала свої особливості з окремо взятою країною.

«Підписання цих угод є проміжним етапом до нашої головної безпекової гарантії – повноправного членства в НАТО. Тому всі ці угоди передбачають, зокрема, підтримку майбутнього членства України в ЄС та прагнення стати членом НАТО», – акцентував Андрій Єрмак.

Розповідаючи про зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яку він провів на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки разом з ексгенсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, керівник Офісу Президента нагадав, що мета цієї групи полягає в тому, щоб створити відповідну атмосферу й заручитися підтримкою впливових світових політиків щодо необхідності пришвидшити вступ України до НАТО.

Зокрема, ця робоча група має працювати над тим, щоб змінити думку деяких політиків у країнах – членах НАТО, які, наприклад, вважають, що вступ України або запрошення до вступу в Альянс спричинить додаткову ескалацію з боку Росії.

«Ми в Україні навпаки вважаємо, що ненадання нам запрошення у Вашингтоні й буде новою ескалацією, тому що Росія використовуватиме це як сигнал, що вона має право вето», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що під час Мюнхенської конференції у Президента України Володимира Зеленського відбулися надзвичайно предметні зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, делегаціями Сенату й Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, на яких обговорювалася насамперед важливість ухвалення критично важливого рішення про оборонну підтримку для нашої країни.

«Позитивне відчуття, що все це відбудеться, у нас зберігається після цих зустрічей. І розмова з Президентом Байденом була дуже змістовною, оптимістичною. Він запевнив нашого Президента, що Сполучені Штати – з Україною. Президент США безпосередньо, його адміністрація, Держдепартамент роблять усе, щоб прискорити розв’язання цього питання», – сказав Андрій Єрмак.