Україна продовжує приймати вітання від світових лідерів з 29-ю річницею незалежності

Продовжують надходити привітання від президентів і голів урядів з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав українську громаду в Канаді та українців в усьому світі з Днем Незалежності України.

Джастін Трюдо зазначив, що понад 1,3 мільйона канадців українського походження називають Україну своїм домом.

«Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України. Відтоді ми працювали разом з народом України як незмінний партнер і близький друг. Ми підтримали його зусилля щодо захисту суверенітету, підтримання безпеки та побудови більш квітучого, демократичного майбутнього», – написав Джастін Трюдо.

Він зауважив, що канадські військовослужбовці в межах операції UNIFIER допомагають у зміцненні та модернізації українських Збройних сил.

«Ми також встановили вільну торгівлю між нашими двома країнами й тісно співпрацюємо з міжнародною спільнотою для підтримки зусиль України в галузі реформ», – зауважив Прем'єр-міністр Канади.

Він зазначив, що цей рік був складним для народів обох країн. Зокрема, трагедія літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» та пандемія COVID-19 забрали життя багатьох канадців та українців і змінили життя дуже великої кількості людей. Ці виклики є нагадуванням про важливість солідарності та співпраці задля забезпечення безпеки та добробуту українців і канадців.

«Сьогодні ми відзначаємо тісні зв’язки між людьми, культурні зв’язки та цінності, які об’єднують Канаду та Україну. Ми сподіваємося продовжувати будувати наші відносини, просуваючи наші спільні пріоритети, та підтверджуємо своє непохитне зобов'язання підтримувати суверенітет і територіальну цілісність», – написав Джастін Трюдо й завершив своє вітання словами «Слава Україні!»

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін висловив дружньому українському народові щирі вітання та добрі побажання. Зокрема, країні він побажав процвітання й могутності, а українцям – щастя та благоденства.

«Україна є стратегічним партнером Китаю та важливою країною – учасницею ініціативи «Один пояс, один шлях». В останні роки китайсько-українські відносини стабільно просуваються вперед у здоровому руслі», – йдеться у листі Сі Цзіньпіна.

Він відзначив великі успіхи у співпраці в різних галузях. Зокрема, Китай та Україна пліч-о-пліч борються з епідемією коронавірусу, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн.

«Я надаю великого значення розвитку китайсько-українських відносин і готовий разом з вами докладати спільних зусиль для досягнення єдності думок і освоєння ще більшого потенціалу співпраці на благо двох держав та їхніх народів», – зазначив Голова КНР.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вітальному листі до Володимира Зеленського побажав народові України миру та процвітання.

Він зауважив, що сьогодні відносини між Азербайджаном та Україною перебувають на шляху динамічного розвитку.

«Вірю, що наші традиційно дружні зв'язки, взаємовигідна співпраця й надалі успішно розвиватимуться та розширюватимуться в інтересах наших народів», – написав Ільхам Алієв.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у своєму листі на ім’я Володимира Зеленського побажав Україні та українському народові невпинного прогресу та процвітання.

Він зазначив, що цього року урочистості проходять з обмеженнями, зумовленими пандемією COVID-19, та висловив співчуття рідним тих, хто втратив життя.

«Бажаю вам і народу України здоров’я та стійкості. Ми цінуємо добрі відносини та взаємовигідну співпрацю між Ізраїлем та Україною, і я впевнений, що ми можемо сподіватися на подальше зміцнення та розширення двосторонніх відносин і співробітництва між нашими двома країнами у найближчі роки», – зазначив Реувен Рівлін.

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа також привітав Главу Української держави з Днем Незалежності й запевнив у всебічній підтримці.

«Ми продовжуватимемо підтримувати ваш суверенітет і територіальну цілісність. Я запевняю, Литва залишатиметься рішучим прихильником прагнень України до європейської та атлантичної інтеграції», – написав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, раніше з 29-ю річницею незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, а також Папа Франциск, Королева Єлизавета ІІ та інші світові лідери.

