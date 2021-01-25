Україна продовжує співпрацю з МВФ – Володимир Зеленський

Україна не припиняє співробітництво з Міжнародним валютним фондом, але для отримання чергового траншу необхідно ухвалити низку рішень, зокрема й на законодавчому рівні, що потребує певного часу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«Програму з МВФ не закрили. Ми перебуваємо в програмі, з якої ми отримали 2,1 мільярда доларів. Всього в цій програмі – три транші. Ще у нас (попереду. – Ред.) два транші по 700 мільйонів, якщо брати окремо цю програму. Зараз вони повинні були надати дату, коли буде виділений другий транш у 700 мільйонів. Програма не виконана через деякі речі, наприклад, у юридичному напрямку – це закон про ВРП», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що попередня українська влада роками обіцяла МВФ ухвалити закон про Вищу раду правосуддя, але не виконала цієї обіцянки. А тепер чинній владі й нинішньому скликанню Верховної Ради доводиться дуже швидко розробляти та ухвалювати необхідні законодавчі акти.

«Законопроект про ВРП ми зареєстрували, зареєстрували законопроект про НАБУ, є ще декілька економічних законів, які ми повинні ухвалити. Така домовленість», – сказав він.