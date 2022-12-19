Україна провела road show щодо створення cпеціального трибуналу, який судитиме найвище керівництво Росії

Українська делегація в межах проведеного на початку грудня road show надала вагомі докази безальтернативності створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме за злочин агресії проти України найвище політичне керівництво Росії. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов на прес-конференції в Офісі Глави держави.

Він наголосив, що Національна асамблея Франції підтримала створення трибуналу, а французьке МЗС офіційно заявило про початок участі в консультаціях щодо забезпечення відповідальності за скоєння злочину агресії проти України.

Крім того, із закликом створити спеціальний трибунал до Прем'єр-міністра Великої Британії звернулися члени британського парламенту. Внесено також проекти резолюцій про підтримку спеціального трибуналу до Палати представників США та до Бундестагу.

«У всіх злочинах, які були скоєні в Україні, є кілька винних. З одного боку, це безпосередній виконавець – російський солдат, який прийшов на українську землю вбивати, чи оператор пускової установки російської ракети. А з іншого – ті люди, які скоїли ключовий, первісний злочин – злочин агресії. Ми маємо відповіді на обидва питання: як притягнути до відповідальності безпосередніх виконавців цих страшних злочинів і тих, хто розв'язав агресію. Але для того, щоб запанували світовий порядок і міжнародне право, нам потрібна допомога країн світу», – сказав Андрій Смирнов.

Заступник керівника Офісу Президента констатував: злочин агресії має специфічні підстави юрисдикції, окремі від інших злочинів, визначених у Римському статуті Міжнародного кримінального суду, таких, як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. На країни, які не є учасницями Міжнародного кримінального суду, не поширюється юрисдикція цього суду в частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, є вони жертвою чи агресором, за винятком випадку звернення з боку Ради Безпеки ООН. З урахуванням того факту, що Росія має право вето на рішення Радбезу ООН, таке звернення не просто складно реалізувати – воно неможливе, і, відповідно, у цьому разі Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії.

«Справді, ми хотіли б скористатися всіма юрисдикційними можливостями Міжнародного кримінального суду, але підтвердженням наявної проблеми є той факт, що за вісім місяців ескалації війни ми не побачили зареєстрованого провадження щодо злочину агресії. І це точно не провина МКС. Ми вдячні МКС за ту невпинну роботу, яку вони проводять з документування та розслідування злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Але існує ризик того, що злочин агресії так і залишиться непокараним. І навіть якщо Україна швидко ратифікує Римський статут, ми об'єктивно розуміємо, що цього ніколи не зробить Росія. А отже, це унеможливить таке розслідування в межах мандата Міжнародного кримінального суду», – наголосив Андрій Смирнов.

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич на прес-конференції зазначив, що наша країна й далі працює в межах ООН для того, щоб закласти основу для забезпечення відповідальності за скоєння злочину агресії проти України.

Також, за його словами, надзвичайно важливою є позиція всіх ключових стейкхолдерів, які підтримують створення спеціального трибуналу та вважають його заснування необхідним елементом системи відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, скоєні Росією та її військовими в Україні.

У прес-конференції також узяв участь французький правозахисник, дослідник Голокосту, католицький священик Патрік Дебуа. Він наголосив, що рішення Франції про остаточне приєднання до трибуналу залежить від думки Президента Еммануеля Макрона, який дослухається до позиції народу.

Нагадаємо, що, згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного французькою компанією OpinionWay 16-17 листопада, 86% французів відповіли ствердно на запитання «Чи вважаєте ви необхідним покарати Володимира Путіна за злочин агресії, який Росія скоїла проти України».