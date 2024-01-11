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Україна проводить необхідну роботу задля отримання фінансової допомоги від ЄС і США – Президент

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Україна проводить необхідну роботу задля отримання фінансової допомоги від ЄС і США – Президент

Україна здійснює необхідну роботу задля отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки та сподівається на позитивне рішення партнерів у цьому питанні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Києві.

Глава держави наголосив, що Україна досягла прогресу в питанні допомоги від країн Євросоюзу та інших держав Європи, із якими укладено двосторонні угоди.

«Щодо багатомільярдної довготривалої підтримки розміром 50 мільярдів – працюємо, щоб мати позитивне рішення 1 лютого», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що шанси України на отримання допомоги від США збільшилися порівняно з груднем минулого року.

«Стосовно допомоги Вашингтона – я також дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також дотиснемо до цього результату», – наголосив Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський акцентував, що Україна відчуває потребу в системах протиповітряної оборони, зокрема, щоб знищувати балістичні ракети.

«Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем іншого радіуса дії. Однак потроху це приходить. Щось вдалося, про щось нове ми домовилися», – резюмував Президент.

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Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Великої Британії в Києві

12 січня 2024 року - 16:10
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