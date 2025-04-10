Україна разом із партнерами працює над досягненням повного припинення вогню – Андрій Єрмак

Україна спільно з країнами-партнерами прагне досягти повного та безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час зустрічі «Клубу LB». На заході також були присутні заступники очільника Офісу Глави держави Павло Паліса та Ігор Жовква й радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

«Про “енергетичне перемир’я” після Кривого Рогу якось навіть говорити складно. Потрібно говорити про повне припинення вогню, дуже чіткий моніторинг і контроль. Важливо, щоб цей контроль забезпечили американці. Із залученням наших європейських партнерів, якщо вони готові», – зазначив Андрій Єрмак.

На переконання керівника Офісу Президента, 30 днів достатньо для того, щоб зрозуміти, чи справді працює припинення вогню.

Також Україна наполягає на ще одному дуже важливому пункті – гуманітарному треку. Мова йде про звільнення військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених українських дітей.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив, що вже відбувається поступова зміна ставлення в тих представників США, які вважали, що з Росією можна знайти компроміс. Адже американські партнери бачать, як держава-агресорка порушує досягнуті домовленості.

Саме тому так важливо продовжувати тиск на РФ, зокрема санкційний. Очільник Офісу Глави держави відзначив одностайну позицію європейських країн щодо цього питання на нещодавній зустрічі лідерів у Парижі.

Під час спілкування йшлося про те, що для гарантування власної безпеки Україна насамперед має покладатися на спроможність своєї армії та вітчизняне оборонне виробництво.

«Найбільш дієві гарантії безпеки для України – це сучасні Сили оборони з високим ступенем готовності, які гарантують неповторення 24 лютого 2022 року, які за своїми бойовими можливостями виключають агресію проти України», – зауважив Павло Паліса.

Також тривають консультації щодо можливості розміщення іноземного контингенту на території нашої країни. За словами заступника керівника Офісу Президента, Україна запропонувала відповідний план європейським партнерам, які проводять його оцінку з військового погляду та відповідні консультації в політичній площині.