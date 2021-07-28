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Україна розбудовуватиме військово-морський флот для розблокування Чорноморсько-Азовського регіону – Глава держави

22 серпня 2021 року - 16:58

Україна розбудовуватиме військово-морський флот для розблокування Чорноморсько-Азовського регіону – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна відроджуватиме та зміцнюватиме свій військово-морський флот, щоб розблокувати та зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони. Про це він сказав у заяві для представників ЗМІ за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

«Розбудова нашого українського Чорноморського флоту потрібна нам для того, щоб розблокувати Чорноморський і Азовський регіон. Тому було вирішено на рівні нашої держави, на рівні Ради національної безпеки і оборони зробити український флот таким самим потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому Росія ніколи б не змогла незаконно анексувати наш український півострів. І тепер, з туристичного серця України зробити мілітаризований, як я вже казав для порівняння, авіаносець», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що в цьому питанні Україні потрібна консолідація всіх її партнерів, і наша держава працює в цьому напрямку.

«Ми зверталися до Великої Британії – отримали підтримку. Зверталися до Сполучених Штатів, і дуже предметно я збираюся на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з Президентом Байденом», – зазначив він.

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Зустріч Президента України та Канцлера Німеччини у Києві

22 серпня 2021 року - 14:16
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