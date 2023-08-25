Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Завдання – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів – звернення Президента України
Завдання – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів – звернення Президента України

25 серпня 2023 року - 20:41

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

25 серпня 2023 року - 22:52

Завдання – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів – звернення Президента України

25 серпня 2023 року - 20:38

Олексій Кулеба провів зустріч із Послом Азербайджану в Україні

25 серпня 2023 року - 20:22

Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини 

25 серпня 2023 року - 17:03

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Норвегія
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Норвегія

24 серпня 2023 року - 18:03

Перейти до всіх галерей

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

25 серпня 2023 року - 22:52

За дорученням Президента Володимира Зеленського було розпочато переговори з Канадою щодо двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави. Координацію перемовин здійснює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Перший раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами.

Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак раніше зазначив: «Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі – єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки».

Версія для друку