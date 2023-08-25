Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

За дорученням Президента Володимира Зеленського було розпочато переговори з Канадою щодо двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави. Координацію перемовин здійснює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Перший раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами.

Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак раніше зазначив: «Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі – єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки».