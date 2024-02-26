Україна розпочала переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди 

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Норвезьку делегацію очолив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе.

«Норвегія – наш ключовий партнер у Північній Європі, один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому важливо, що сьогодні ми розпочали процес із формалізації безпекових зобов’язань наших держав», – зазначив Ігор Жовква.

Сторони обговорили основні структурні елементи та блоки майбутньої угоди й узгодили графік подальшої роботи.