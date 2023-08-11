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Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

11 серпня 2023 року - 20:00

Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

Україна сьогодні розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розробки відповідних двосторонніх документів.

Велика Британія стала другою після Сполучених Штатів Америки державою, із якою Україна розпочала такі переговори, й продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою країною безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами.

Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги», – наголосив Андрій Єрмак.

Ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення нашої спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні.

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