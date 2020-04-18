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Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, що допомагає в боротьбі з COVID-19

22 квітня 2020 року - 13:57

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція.

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив Президент.

Більш детальна інформація буде надана згодом.

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