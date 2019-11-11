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Україна розраховує на допомогу Швеції у відновленні інфраструктури Донбасу – Президент

4 грудня 2019 року - 14:26

Україна розраховує на допомогу Швеції у відновленні інфраструктури Донбасу – Президент

Україна розраховує на допомогу Королівства Швеція у відновленні інфраструктури, зокрема на Донбасі, наголошує Президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні я звернувся до пана Прем’єр-міністра з проханням про подальшу допомогу Швеції у відновленні інфраструктури й особливо – інфраструктури Донбасу», – сказав Глава держави за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном.

Президент також наголосив, що Україну та Швецію пов’язує розуміння викликів для європейської безпеки.

«Ми вдячні за незмінну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України та за чітку позицію щодо збереження і продовження санкційного тиску на РФ», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Стефан Левен наголосив: «Ми засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією».

За його словами, Швеція високо цінує зусилля, яких докладає Україна для вирішення воєнного конфлікту на Донбасі.

«Україна продемонструвала готовність до компромісу, і зараз настав час для Росії взяти відповідальність», – наголосив Прем’єр-міністр Швеції.

Відповідаючи на запитання журналістів, Стефан Левен зазначив, що позиція Швеції щодо санкційного тиску залишиться незмінною. «Санкції були запроваджені з певних причин – конфлікт на сході України та анексія Криму. Поки причини цих санкцій існують – санкції продовжуватимуться», – резюмував він.

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Швеція

4 грудня 2019 року - 11:40
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