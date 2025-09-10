Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

За дорученням Президента України Володимира Зеленського українська делегація на чолі з радницею – уповноваженою Глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук відвідала Мексику, Перу та Еквадор.

Відбулися зустрічі з парламентарями, представниками урядів цих країн, омбудсменами, громадськими активістами та журналістами. Представники України розповіли про факти вбивств і поранень українських дітей під час російської агресії, сексуальне насильство, депортацію та примусове переміщення українських дітей з боку РФ.

Дар’я Герасимчук поінформувала про ініціативу Президента Bring Kids Back UA та Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Вона запросила експертів з Мексики, Еквадору та Перу долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

«Я пропоную вашим країнам стати другом України та партнером у розбудові світової системи захисту дітей. Адже не йдеться лише про українських дітей. Сьогодні це наші, українські діти, а завтра це можуть бути діти з будь-якої країни», – наголосила вона.

У складі делегації також були двоє українців, які розповіли свої історії. Один із них дитиною пережив блокаду Маріуполя у 2022 році, його викрали росіяни та примусово перемістили на тимчасово окуповані території. Другий зростав і навчався в окупованому Луганську.

Крім того, під час зустрічі з представниками профільних установ Мексики домовилися щодо напрямів співпраці та обміну досвідом із питань дружнього до дитини правосуддя, захисту прав і розслідування злочинів проти дітей.

Законодавці Перу наголосили на солідарності з Україною, відданості миру та захисту найвразливіших категорій українців.

В Еквадорі делегація зустрілася з представниками Національної асамблеї країни, очільниками представництва ООН та ЮНІСЕФ. Також відбулася зустріч із міністеркою закордонних справ Еквадору Марією Габріелою Соммерфельд Росеро. Вона зазначила, що її країна розділяє стурбованість України долями дітей світу.

За підсумками візиту Україна очікує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Візит організувало Міністерство закордонних справ України за фінансової підтримки партнерів.