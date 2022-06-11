Україна розраховує на рішення Євросоюзу щодо надання їй статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з делегацією неформальної міжнародної мережі «Об’єднані для України» (United for Ukraine), до якої увійшли представники національних парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії.

Ігор Жовква відзначив зусилля об’єднання, яке нині налічує понад 280 колишніх і чинних депутатів і високопосадовців з більш як 30 країн світу, у просуванні українського порядку денного як всередині владних кіл і суспільств своїх країн, так і на міжнародних майданчиках.

Заступник керівника Офісу Президента ознайомив європейських політиків з поточною безпековою ситуацією в Україні. Він висловив сподівання, що іноземні парламентарі й надалі докладатимуть максимум зусиль для оперативного постачання їхніми країнами необхідного Україні озброєння, а також запровадження санкцій проти Росії.

Окремо було обговорено питання надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС під час засідання Європейської Ради 23-24 червня цього року.

«Приємно, що всі присутні тут депутати, навіть з Німеччини, підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже в червні. Ухвалення такого формального рішення під час найближчого засідання Європейської Ради є запорукою перемоги нашої держави у війні проти Росії», – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив зусилля мережі в питанні відбудови України, а також її проактивну роль у притягненні до відповідальності російських військових за вчинені на території України злочини. У цьому контексті Ігор Жовква закликав парламенти країн – учасниць об’єднання називати речі своїми іменами й визнати злочини Росії в Україні геноцидом українського народу, а Росію – державою – спонсором тероризму.

«Це є не лише питанням історичної справедливості, а й важливою правовою основою діяльності післявоєнного міжнародного трибуналу», – наголосив Ігор Жовква